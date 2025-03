AMD wygrywa z Intelem w Korei. Intel zbiera pokłosie niestabilności swoich procesorów z serii Raptor Lake i Raptor Lake Refresh

Na rynku procesorów od lat walczą ze sobą dwie firmy: AMD oraz Intel. Każda z nich ma swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Obecnie jednak Intel przeżywa jeden z gorszych okresów w swojej historii, co spowodowane jest głównie problemami ze stabilnością procesorów z rodzin Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh. Przekłada się to na fakt, że na wielu rynkach AMD znacząco zyskuje w oczach klientów. Nowe statystyki wskazują, że tak właśnie jest w Korei.

Firma AMD ma obecnie niezwykle dobrą okazję, aby zwiększyć swoje udziały na rynku. Spowodowane jest to głównie problemami z 13. i 14. generacją układów od Intela. W Korei AMD radzi sobie lepiej od Intela od dłuższego czasu. Na dalsze losy tej drugiej firmy wpłynie premiera rodziny Arrow Lake-S.

Tak naprawdę udział rynkowy procesorów od AMD wzrasta w Korei już od września 2023 roku, choć rok wcześniej sytuacja wcale nie wyglądała tak dobrze. To właśnie wtedy AMD wprowadziło nową platformę AM5, która przez wymóg kupna drogich pamięci DDR5, a co za tym idzie nowych płyt głównych, nie odniosła początkowo dużego sukcesu i udział AMD na tym rynku spadał aż do stycznia 2023 roku. Firma przedstawiła jednak tańszą opcję w postaci chipsetu AMD A620, która w połączeniu z mocnym spadkiem cen za pamięci DDR5 pomogła w ponownych wzrostach. Od lipca 2023 roku sprzedaż procesorów z rodziny AMD Ryzen 7000 dla platformy AM5 podniosła się aż o 65%. Jak wynika ze statystyk, które udostępniła firma Danawa, 19 lipca 2024 roku AMD mogło się pochwalić trochę ponad 55% udziałem na rynku procesorów, z kolei pozostałe mniej niż 45% należało do Intela. Na poniższym wykresie wyraźnie widać, że z wyjątkiem czerwca, AMD w 2024 roku radzi sobie lepiej od swojego konkurenta.

W czasie wzrostu AMD Intel z kolei borykał się ze wspomnianą niestabilnością procesorów z serii Raptor Lake i Raptor Lake Refresh. Niektórzy użytkownicy spotkali się z trwałą degradacją swoich jednostek, co oczywiście wpłynęło w bardzo negatywny sposób na wizerunek firmy. Sporym problemem był również fakt, że Intel bardzo długo diagnozował usterkę, a ostateczna łatka w postaci mikrokodu dla procesorów pojawiła się w sierpniu 2024 roku, a więc na wiele miesięcy po wykryciu usterki. Decydująca w tym wszystkim może się więc okazać premiera procesorów z rodziny Arrow Lake-S (specyfikacja większości jednostek), która przewidziana jest na 17 października 2024 roku (według nieoficjalnych źródeł), a 10 października spotkamy się z ich oficjalną zapowiedzią.

Źródło: ZDNet Korea