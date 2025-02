Intel przedłuża gwarancję na swoje procesory. Sprawa ma związek z niestabilnością jednostek Raptor Lake i Raptor Lake Refresh

Posiadacze najwyżej pozycjonowanych procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh nie mają powodów do zadowolenia. Wszystko przez problemy ze stabilnością tych jednostek w grach. Intel przez kilka miesięcy prowadził badania nad przyczynami tego zjawiska. Udało się je ponoć zdiagnozować, ale zastosowane rozwiązanie nie usunie wszystkich problemów. Teraz amerykańska firma postanowiła także wydłużyć gwarancję na swoje procesory.

Intel już wkrótce wydłuży o dwa lata gwarancję na procesory Raptor Lake i Raptor Lake Refresh. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, czy dotyczyło to będzie wyłącznie aktualnych posiadaczy CPU, czy także nowych klientów.

Kwestię niestabilności jednostek Intel Core 13. i 14. generacji poruszaliśmy wielokrotnie. Główną przyczyną zjawiska są ponoć błędy w mikrokodzie, które prowadzą do nadmiernego podwyższania napięcia w procesorze. Skutkuje to fizyczną degradacją CPU i prowadzi do występowania błędów podczas użytkowania. Warto podkreślić, że poprawka mikrokodu, która będzie wdrożona już wkrótce, zapobiegnie jedynie fizycznym uszkodzeniom kolejnych procesorów. Osoby doświadczające już niestabilności nie zauważą raczej poprawy, bowiem w tych przypadkach doszło już prawdopodobnie do nieodwracalnej degradacji jednostek. Na szczęście Intel postanowił bezpłatnie wymienić sprzęt osobom, których problem dotknął. Na tym jednak amerykańska firma nie poprzestanie.

W oficjalnym oświadczeniu Intel zapowiedział przedłużenie gwarancji na wszystkie procesory Raptor Lake i Raptor Lake Refresh w wersji pudełkowej. Chodzi o rozszerzenie jej o dodatkowe dwa lata. Szczegóły mamy poznać w przeciągu kilku nadchodzących dni. Na razie nie wiadomo, czy będzie to dotyczyło jedynie aktualnych posiadaczy sprzętu, czy także nowych klientów. Krok Intela może jednak oznaczać, że jednostki Raptor Lake i Raptor Lake Refresh będą teraz objęte łącznie pięcioletnią gwarancją. Choć problemy ze stabilnością szczególnie często występują w przypadku modelów Intel Core i9, to doświadczają ich także posiadacze niżej pozycjonowanych jednostek. Mniejsze lub większe ryzyko wystąpienia tego zjawiska obejmuje w zasadzie wszystkie procesory z omawianych generacji, które posiadają TDP na poziomie 65 W lub więcej. Rozszerzona gwarancja może pomóc rozwiązać problemy także w przypadku niżej pozycjonowanych jednostek. Wydaje się, że jest to dobry ruch, który poprawi nieco nadszarpniętą reputację Intela.

Źródło: WCCFTech