Intel Raptor Lake - współczynnik awarii CPU u jednego z klientów jest zatrważający. Firma przesiada się na sprzęt AMD

Niestabilność najwyżej pozycjonowanych procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh jest niewątpliwie dokuczliwa w przypadku zwykłych użytkowników. Znacznie poważniejszy problem mają jednak firmy, które w zastosowaniach profesjonalnych korzystają z pełnego potencjału tych jednostek. Tak jest w przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się tworzeniem efektów specjalnych do filmów. Współczynnik awarii Core i9 jest w tym przypadku zatrważający.

Choć Intel twierdzi, że zidentyfikował pierwotną przyczynę niestabilności swoich procesorów, to burza wokół tej kwestii nie słabnie. Danymi, które dotyczą częstotliwości awarii najwyżej pozycjonowanych modeli CPU podzielił się na platformie X Dylan Browne – kierownik wdrażania silnika Unreal Engine w firmie ModelFarm. Okazuje się, że awarii ulega w tym przypadku aż 50% jednostek Core i9-13900K oraz Core i9-14900K. Co więcej, dwa spośród nowo zakupionych procesorów wykazywały problemy ze stabilnością od samego początku. W pozostałych przypadkach pojawiły się one dopiero po pewnym czasie. Niewiele pomogło także ustawienie niższych limitów mocy na płycie głównej. Tak wysoki współczynnik awarii uniemożliwia z pewnością normalne funkcjonowanie firmy. Sytuacja jest na tyle zła, że podjęto decyzję, by każdy nowy komputer był wyposażony w procesory AMD Ryzen 9 9950X.

For those curious at work our failure rate for our 13900k and 14900k machines is about 50% so far, any new machine builds going to be 9950x's, production environments need reliability#intel