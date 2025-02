Intel zindentyfikował pierwotną przyczynę niestabilności procesorów Raptor Lake. Poprawka mikrokodu jest w drodze

Problemy z niestabilnością najwyżej pozycjonowanych procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh to poważny problem, z którym borykają się właściciele komputerów osobistych oraz serwerów dedykowanych grom sieciowym. Wydaje się, że jak dotąd żadne rozwiązanie wprowadzone przez firmę Intel nie rozwiązało ich w pełni. To ma się jednak wkrótce zmienić, gdyż przedsiębiorstwo twierdzi, że główna przyczyna błędów została zidentyfikowana.

Za niestabilnością najwyżej pozycjonowanych procesorów Raptor Lake stoi prawdopodobnie błędny mikrokod, który nadmiernie podwyższa napięcie w procesorze. Zjawisko to prowadzi do fizycznej degradacji CPU.

Z błędami w działaniu gier, czy nawet serwerów wykorzystujących procesory Intel Core i9, użytkownicy musieli borykać się przez wiele miesięcy. W niektórych przypadkach problemy ze stabilnością pojawiły się wkrótce po premierze tych jednostek. Intel podejmował już kilka prób złagodzenia tej sytuacji, ale żadna nie zadowoliła w pełni użytkowników. Główną przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania procesorów ma być błędny mikrokod, który sprawia, że CPU wysyłają żądania prowadzące do zbytniego podwyższenia napięcia. W rezultacie parametry działania tych jednostek wykraczają poza granice bezpieczeństwa wyznaczone przez Intel i dochodzi w ten sposób do fizycznej degradacji procesorów, skutkującej występowaniem błędów podczas działania aplikacji.

Intel testuje aktualnie poprawkę mikrokodu, która zapobiegnie przypadkom nadmiernego podwyższania napięcia. Jej wypuszczenie planowane jest w połowie sierpnia bieżącego roku. Dystrybucja będzie prowadzona zarówno poprzez aktualizacje BIOS-u, jak i w ramach systemu operacyjnego Windows, zatem część użytkowników będzie musiała prawdopodobnie poczekać na jej wdrożenie do września. Należy przy tym podkreślić, że głównym celem nowej wersji mikrokodu jest zapobieganie fizycznym uszkodzeniom procesora. Jeśli dane problemy ze stabilnością wynikają z tego, że procesor uległ już degradacji, to poprawka niewiele zmieni. Co najwyżej może uchronić użytkownika od pogłębiania się tych problemów. Takie osoby nie będą jednak pozostawione samym sobie. Intel będzie bezpłatnie wymieniał jednostki, które uległy nieodwracalnym uszkodzeniom. Należy w tym celu kontaktować się z działem wsparcia amerykańskiej firmy. Poprawka mikrokodu nie wpłynie raczej na szybkość działania procesorów, ale należy zaznaczyć, że ciągle trwają jej testy.

Źródło: Tom's Hardware