Intel w oficjalnym oświadczeniu koryguje informacje dotyczące domyślnych profili zasilania procesorów Core i9

Wszystko wskazuje na to, że zamieszanie wokół stabilności najwyżej pozycjonowanych procesorów Intel w grach będzie miało swój ciąg dalszy. Choć problemy zostały już wstępnie zdiagnozowane, to sporo niejasności panuje wokół zalecanych profili zasilania, które mają wyeliminować problem. Okazuje się bowiem, że profil uznawany wcześniej za sugerowany przez Intel, w rzeczywistości nim nie jest. Amerykańska firma wyjaśniła sprawę w oficjalnym oświadczeniu.

Intel zdementował doniesienia sugerujące, że procesory Core i9 zostaną mocno ograniczone za pośrednictwem nowych domyślnych ustawień BIOS-u. Można będzie ich bowiem używać razem z profilem "Extreme".

Problemy ze stabilnością procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh (głównie Core i9) w grach pojawiły się już jakiś czas temu. Niedawno informowaliśmy o tym, że Intel sugeruje producentom płyt głównych wprowadzenie do końca maja nowego domyślnego profilu "Intel Default Settings" w BIOS-ie. Ma on ograniczyć przypadki, gdy procesory pracują przez zbyt długi czas poza ramami swojej specyfikacji. Kwestia wywołała niemałe poruszenie, ponieważ spodziewano się, że doprowadzi to do zauważalnego obniżenia wydajności procesorów Core i9. Intel postanowił zabrać głos w tej sprawie wcześniej niż początkowo planowano. Z oświadczenia przesłanego serwisowi Hardwareluxx wynika, że zaimplementowane przez niektórych producentów płyt głównych profile "Intel Baseline" nie są tym samym, co sugerowane "Intel Default Settings". Oznacza to w praktyce, że procesory nie zostaną ograniczone tak mocno, jak początkowo się wydawało.

Amerykańska firma nie zaleca stosowania ustawień "Intel Baseline Profile" w przypadku płyt głównych, które cechują się specyfikacją pozwalającą na pracę z lepszymi parametrami. Co więcej, profil ten nie jest zwykle dostępny w przypadku procesorów mających w nazwie końcówkę "K" lub "KF". Zalecane są za to ustawienia "Intel Default Settings", które zmieniają kilka parametrów mających ograniczony wpływ na wydajność tylko w określonych sytuacjach. "Intel Default Settings" nie są zatem tym samym, co wyraźnie ograniczający potencjał procesorów "Intel Baseline Profile". Co więcej, firma nadal sugeruje stosowanie możliwie jak najwyższego profilu zasilania dla swoich jednostek. Powinien on być po prostu dopasowany do możliwości danej płyty głównej. Nic nie stanie zatem na przeszkodzie, by na najwyżej pozycjonowanym sprzęcie aktywowano równocześnie "Intel Default Settings" i profil "Performance" lub "Extreme". Pozwoli to zachować wydajność procesorów, przy jednoczesnym ograniczeniu lub całkowitym wyeliminowaniu problemów ze stabilnością.

