Corsair One i500 - nowa odsłona kompaktowego komputera. Na pokładzie Intel Core i9-14900K i NVIDIA GeForce RTX 4090

Doczekaliśmy się kolejnej edycji kompaktowych komputerów od marki Corsair. Tym razem do serii One zawitały spore zmiany, które są widoczne już w samym wyglądzie: mamy bowiem do czynienia z aluminiową konstrukcją, którą uzupełnia panel z drewna orzechowego. W środku znajdziemy bardzo wydajne podzespoły, za które przyjdzie nam jednak dość słono zapłacić. Nowość oferuje nam również konfigurowalne podświetlenie RGB i możliwość rozbudowy.

Nowa edycja mini komputerów Corsair One i500 trafiła właśnie do sprzedaży. Może nam zaoferować świetną wydajność, ciekawy wygląd, chłodzenie wodne, a także konfigurowalne podświetlenie RGB.

Aluminiową konstrukcję dopełnia wspomniany drewniany panel, który występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Producent zapewnia, że obudowa została zoptymalizowana pod kątem przepływu powietrza, co w połączeniu z chłodzeniem wodnym obecnym zarówno na CPU, jak i na GPU, ma dać bardzo dobre rezultaty. Na pokładzie znalazł się procesor z rodziny Raptor Lake-K, a dokładniej Intel Core i9-14900K, który może liczyć na wsparcie ze strony maksymalnie 64 GB pamięci RAM w standardzie DDR5 (choć mamy dostęp do 4 slotów, więc bez problemu dodamy kolejne kości), 2-terabajtowego nośnika SSD, a także karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. Z takim zestawem nie trzeba się obawiać o wydajność w grach.

Corsair One i500 Procesor Intel Core i9-14900K (10 nm, Raptor Lake, LGA 1700)

24C(8P/16E)/32T

P-Core: 3,2 - 5,8 GHz

E-Core: 2,4 - 4,4 GHz Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (16 GB GDDR6X, 256-bit, 2295 MHz) NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 GB GDDR6X, 384-bit, 2235 MHz) Chłodzenie Wodne - zarówno dla procesora, jak i karty graficznej

120-milimetrowy radiator dla procesora

240-milimetrowy radiator dla GPU

5 wentylatorów Pamięć RAM Corsair Vengeance 32GB DDR5-6000 (2 x 16 GB) Corsair Vengeance 64GB DDR5-6000 (2 x 32 GB) Nośnik danych 2 TB PCIe NVMe SSD (M.2) Płyta główna Chipset B760 (microATX) Łączność Port Ethernet (2,5 Gb/s), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 1 x HDMI 2.1

4 x USB 2.0 typu A

1 x DisplayPort 1.4

1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x USB 3.2 Gen 2 typu A

2 x USB 3.1 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C

1 x USB 3.2 Gen2x2 typu C Zasilacz Corsair 1000 W 80 Plus Gold (SFX) System operacyjny Windows 11 Home Windows 11 Pro Wymiary 300 x 185 x 391 mm / 9,6 kg Pojemność 21,7 l Wersje kolorystyczne Wood Bright, Wood Dark Cena 17 999,99 zł 24 399,99 zł

Całość umieszczono na płycie głównej w formacie microATX, która opiera się na chipsecie B760 i daje nam dostęp do naprawdę wielu różnych portów i złącz. Za dostarczanie energii do jednostki odpowiadać będzie z kolei zasilacz od Corsaira o mocy 1000 W. Nie zabrakło również portu Ethernet oraz modułów łączności bezprzewodowej (zewnętrzne anteny). Podświetlenie RGB zostało ulokowane na przednim panelu i możemy je dowolnie skonfigurować. Wszystko prezentuje się naprawdę elegancko, natomiast takie konstrukcje rzadko kiedy należą do korzystnych cenowo. Za podstawowy wariant z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER trzeba zapłacić niemal 18 tys. zł, natomiast wydajniejsza edycja kosztuje ponad 24 tys. zł. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: Corsair