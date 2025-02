Test komputera do grania Actina PBM - Intel Core i5-14600KF i NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER to wydajne połączenie

Komputer ACTINA PBM będący bohaterem dzisiejszej recenzji, bazuje na procesorze Intel Core i5-14600KF i karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, co powinno zapewniać solidną wydajność nawet w rozdzielczości 3840x2160. Zaproponowana konfiguracja stanowi popularne połączenie, zwłaszcza wśród użytkowników szukających sprzętu bezsprzecznie mocnego, jednak unikających horrendalnie drogiego high-endu. Mówimy bowiem o komputerze wycenionym na około 8600 złotych, zbudowanym w przeważającej większości na podzespołach MSI, dokładnie przetestowanym oraz dopieszczonym m.in. w zakresie ułożenia okablowania. Sprawdźmy jak producent poradził sobie z najnowszym gamingowym zestawem...

Autor: Sebastian Oktaba

ACTINA to marka komputerów stacjonarnych z ponad 20-letnim stażem, której właścicielem jest firma ACTION, jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce. Producent posiada w swoim portfolio sklep internetowy Sferis i portal gram.pl, więc mówimy o poważnym graczu z solidnym zapleczem. Oprócz zestawów stricte gamingowych, firma oferuje również sprzęt serwerowy i sieciowy, niemniej to właśnie maszyny dla graczy cieszą się obecnie największą popularnością. Częściowo jest to zasługą ogromnej aktywności firmy w stale rosnącym sektorze e-sportowym (łącznie ze sponsorowaniem zwycięskich drużyn), a także uczestnictwa w największych imprezach branżowych - IEM, Gamescom, PGA. Producent regularnie rozszerza portfolio o kolejne zestawy z różnych segmentów cenowych, dostosowując konfiguracje do aktualnych warunków rynkowych. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sprzęt w przeważającej mierze zbudowany na podzespołach MSI, czyli gamingowy zestaw Actina PBM.

Testowana wersja ACTINA PBM wykorzystuje procesor Intel Core i5-14600KF osadzony na płycie MSI PRO Z790-P WiFi, któremu towarzyszy karta graficzna MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 2X OC.

Prezentowany komputer gamingowy niemalże w całości zbudowano na podzespołach firmy MSI, która w ostatnich latach znacznie rozszerzyła portfolio, wprowadzając również peryferia, obudowy, zasilacze i systemy chłodzenia. Wyjątkiem jest oczywiście procesor, a także pamięć operacyjna, chociaż producent zapowiadał już pierwsze moduły RAM sygnowane swoim logotypem. Większość najważniejszych elementów w opisywanym zestawie ACTINA PBM dostarczyło jednak MSI, tylko pamięć RAM DDR5 pochodzi od Kingston, natomiast jako nośnik SSD wybrano Western Digital. Warto jeszcze zauważyć, że jeżeli zaproponowana konfiguracja z jakichś względów nie spełniałaby oczekiwań, to oferta ACTINA PBM obejmuje także zestawy w kwotach od 4500 złotych do prawie 15000 złotych. Każdy komputer jest poddawany 36-48 godzinnym testom stabilności, posiada darmową licencję na Bitdefender Internet Security oraz został bardzo starannie złożony, co będzie widoczne zwłaszcza w sekcji okablowania.

Konfiguracja Komputera Actina PBM Procesor Intel Core i5-14600KF 14R/20W 3500-5300 MHz Płyta główna MSI PRO Z790-P WiFi LGA1700 ATX Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 2X OC Pamięć RAM 32 GB Kingston Fury Beast RGB 5600 MHz CL40 Nośnik SSD WD Blue SN580 1 TB M.2 PCI-Express 4.0 x4 Chłodzenie CPU MSI MAG CoreLiquid 240R V2 2x 120 mm ARGB Zasilacz MSI MAG A750GL 750 W 80PLUS Gold / ATX 3.0 Obudowa MSI MAG Forge 320R Airflow 4x 120 mm System operacyjny - - Oprogramowanie Bitdefender Internet Security Licencja 12 miesięcy Cena 8600 zł 36-mcy gwarancji

Testowana ACTINA PBM została zbudowana na płycie głównej MSI PRO Z790-P WiFi, umożliwiającej overclocking procesora Intel Core i5-14600KF, który przykrywa wodne chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 240R V2. Wykorzystanie chipsetu Intel Z790 oraz odblokowanego CPU, pozwoli bardziej zaawansowanym użytkownikom także na skuteczniejsze manipulowanie ustawieniami pamięci RAM. Karta graficzna to natomiast MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 2X OC, reprezentująca najnowszą rodzinę układów NVIDII, która względem poprzedniego modelu różni się przede wszystkim większą pojemnością VRAM. Całość napędza zasilacz MSI MAG A750GL spełniający normę ATX 3.0 i posiadający wtyczkę 12+4-Pin 12VHPWR, którą zamknięto w dobrze wentylowanej obudowie MSI MAG Forge 320R Airflow. Zestaw nie posiada plomb producenta, więc użytkownik może samemu dokonywać zmian w konfiguracji, a został objęty 36-miesięczną gwarancją producenta. W chwili obecnej kosztuje 8600 złotych.