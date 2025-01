Intel Raptor Lake - procesory wykazują oznaki niestabilności także w przypadku serwerów napędzających gry sieciowe

Niemal od samego początku posiadacze najwyżej pozycjonowanych procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh borykają się z niestabilnością w ich funkcjonowaniu. Problemy pojawiają się najczęściej grach, jednak ewidentnie nie są do nich ograniczone. Niestabilność pojawia się bowiem także w przypadku centrów danych, które wykorzystują te jednostki do obsługi serwerów napędzających gry sieciowe. W dodatku, zdarza się to niepokojąco często.

Właściciele serwerów z procesorami Intel Core i9-13900K i Core i9-14900K także borykają się z poważnymi problemami ze stabilnością. Koszty serwisowania takiego sprzętu rosną.

O problemach, które potrafią sprawiać procesory Intel Core 13. i 14. generacji pisaliśmy już kilkukrotnie. Sprawa jest na tyle poważna, że amerykańska firma zajęła się nią oficjalnie. Początkowo Intel opublikował zalecane profile ustawień BIOS-u, które producenci płyt głównych mieli wdrożyć. Następnie stwierdzono błąd w algorytmie eTVB, na skutek którego taktowanie CPU było nadmiernie podnoszone nawet w niesprzyjających warunkach. Wszystkich problemów to jednak nie rozwiązało. Jak wynika z materiału opublikowanego na kanale Level1Techs na YouTube, także właściciele serwerów muszą borykać się z niestabilnością najwyżej pozycjonowanych procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh.

Twórca kanału dotarł do raportów błędów z tysięcy serwerów, które działają w oparciu o jednostki Core i9-13900K i Core i9-14900K. W około 50% z nich pojawiały się wpisy sugerujące problemy ze stabilnością działania. To sprawia, że koszty utrzymania serwerów z tymi procesorami są znacznie wyższe niż być powinny. Jedna z firm świadczących usługi naprawcze liczy sobie nawet 1000 dolarów więcej za serwisowanie na miejscu urządzeń bazujących na jednostkach Raptor Lake i Raptor Lake Refresh, niż za serwisowanie sprzętu z CPU firmy AMD. To następnie przekłada się też na ceny dla klientów, którzy wynajmują serwery.

Przedsiębiorstwo będące operatorem sprzętu bazującego na procesorach Core i9-13900K i Core i9-14900K mówi wprost, że przypadków niestabilności systemu, czy błędów w funkcjonowaniu oprogramowania na tych serwerach jest stanowczo zbyt dużo. Nawet aktualizacje BIOS-u, wyłączanie rdzeni Efficient, czy nawet wymiana CPU na nowe egzemplarze nie zawsze pomaga. Czasami problemy w ogóle nie znikają lub pojawiają się ponownie po pewnym czasie. Ta sama firma zaznacza, że nie miała nigdy podobnych problemów z procesorami Core i9-12900KS czy jednostkami Xeon. Zaleca też swoim klientom przesiadkę na sprzęt AMD. Problemy z nowymi CPU Intela są zatem dosyć poważne. Jest to szczególnie widoczne w środowisku serwerowym, dla którego dedykowane płyty główne są opracowywane z myślą o zapewnieniu jak najwyższego poziomu stabilności.

