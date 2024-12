Intel znalazł błąd w algorytmach eTVB, który przyczynia się do niestabilności procesorów Core 14. generacji. Choć to nie koniec

Od czasu pojawienia się w sieci pierwszych informacji o niestabilnej pracy procesorów Intel Core 14. generacji w grach (zwłaszcza w tych najwyżej pozycjonowanych), producenci płyt głównych, pod naciskiem Intela, wydali nowe BIOS-y z oznaczeniami Intel Default Settings oraz Intel Baseline. Jak się później okazało, te drugie miały niewiele wspólnego z ustawieniami proponowanymi przez producenta. Przedsiębiorstwo z Santa Clara jednak nadal bada zaistniałą sytuację, co doprowadziło niedawno do odkrycia błędu w algorytmie eTVB.

Intel cały czas bada przypadki niestabilnej pracy procesorów Intel Core 14. generacji w grach wideo, co doprowadziło niedawno do odkrycia błędu w algorytmie Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB).

Od czasu odkrycia problemów z niestabilnością procesorów Intel Core 14. generacji, użytkownicy mają możliwość pobrania BIOS-ów z oznaczeniami Intel Default Settings oraz Intel Baseline, które mają zmniejszać ryzyko niestabilności jednostek CPU w grach wideo. Jak się jednak okazuje, profile Intel Baseline mają niewiele wspólnego z ustawieniami proponowanymi przez producenta. Entuzjasta PC, Piotr "Lipton" Szymański, zwrócił na to uwagę w jednym ze swoich filmów na kanale YouTube. Profile Intel Baseline znacząco ograniczają wydajność najwyżej pozycjonowanych procesorów firmy z Santa Clara. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w przypadku profili z oznaczeniami "Intel Default Settings", gdzie dostępne są dwie opcje ustawień zasilania: Performance i Extreme.

Teraz jednak Intel odkrył błąd w algorytmie Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB), który pozwala procesorom Core i9-14900K i pochodnym osiągać taktowania w okolicach 6 GHz. Okazało się, że oprogramowanie układowe podnosiło zegary mimo niesprzyjających warunków termicznych, co wywoływało niestabilność w działaniu procesorów 14. generacji. Producent wypuścił już nowy mikrokod, a nowe BIOS-y powinny ukazać się do 19 lipca 2024 roku. Mimo to, przedsiębiorstwo z Santa Clara nie ukrywa, że najprawdopodobniej nie jest to źródło wszystkich znanych problemów i badania w tym temacie będą kontynuowane. Naszym użytkownikom polecamy aktualizację BIOS-ów i zapoznanie się z powyższą tabelą ustawień od Intela. Dzięki wprowadzeniu tych stosownych poprawek dla swoich procesorów nie utracicie tak wiele wydajności jak po zaktualizowaniu BIOS-u wersją oprogramowania z profilem Intel Baseline.

Źródło: Tom's Hardware, TechLipton