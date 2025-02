Intel Core 13. generacji są czterokrotnie częściej zwracane niż poprzednie generacje, a producenci gier zaczęli ostrzegać graczy

Problemy ze stabilnością 13. i 14. generacji procesorów Intela są teraz na ustach niemalże każdego entuzjasty PC i portali technologicznych. Anonimowe źródło wśród sklepów komputerowych podzieliło się statystykami konsumenckich zwrotów jednostek CPU. W tym samym czasie twórcy gry Path of Titans, studio Alderon Games, którzy sami doświadczyli problemów z procesorami Intel Core i9, rozpoczęli informowanie graczy o problemach trapiących produkty Intela.

Anonimowe źródło z branży sklepów PC donosi, że procesory Intel Core 13. generacji są zwracane aż cztery razy częściej niż ich poprzednicy. Studio Alderon Games zaczęło informować graczy o problemach ze stabilnością. Natomiast Intel wyjaśnia, jakie konkretnie napięcie powoduje degradację CPU.

Jak wiemy, problemy ze stabilnością 13. i 14. generacji procesorów Intel Core dotykają nie tylko graczy, ale również twórców wideo i gier, a nawet rynek serwerowy. Francuski portal technologiczny zapytał kilka dużych europejskich firm o skalę tego zjawiska. Jedna z nich anonimowo udostępniła swoje statystyki zwrotów dla procesorów Intela. Okazuje się, że procesory 13. generacji są zwracane czterokrotnie częściej niż ich poprzednicy z 12. generacji (Alder Lake). Wskaźnik zwrotów dla 14. generacji również nie jest korzystny, ponieważ procesory te są zwracane trzykrotnie częściej. Jeśli jednak zawęzimy okres czasu do ostatniego półrocza, liczba zwróconych procesorów jest porównywalna między 13. i 14. generacją. Warto zaznaczyć, że dane te dotyczą tylko procesów reklamacyjnych u anonimowego sprzedawcy i nie odzwierciedlają globalnych statystyk. Należy również podkreślić, że nie mówimy tutaj o zwykłych zwrotach internetowych w ciągu 14 dni od zakupu.

Co ciekawe, inne anonimowe źródło podaje, że 1,75% procesorów Intel Core 12. generacji okazywało się wadliwych względem sprzedanych sztuk, przy czym mowa tutaj o określonym okresie czasu. Analizując wcześniejsze dane, można wywnioskować, że wadliwość procesorów 13. generacji (Raptor Lake) wynosi od 4% do 7%, a 14. generacji (Raptor Lake Refresh) od 3% do 5,25%. Oficjalną przyczyną tych problemów jest wada mikrokodu jednostek CPU, o której wcześniej wspomnieliśmy. Okazuje się, że problematyczne napięcie to Vmin, czyli napięcie spoczynkowe procesora. Technicznie rzecz biorąc, rdzenie procesora są wybudzane ze stanu uśpienia, np. do przetworzenia zadania w tle, poprzez podwyższenie tego właśnie napięcia sterującego. Problem polega na tym, że rdzeń ponownie zostaje uśpiony, ale poziom napięcia nie spada lub rdzenie nie są ponownie usypiane (nie jest to jednak jednoznacznie wytłumaczone). Kilka takich wybudzeń procesora z rzędu powoduje kumulację napięcia do niebezpiecznych poziomów, które utrzymują względnie wysokie zegary i temperatury. Czynniki te w dłuższym czasie powodują degradację procesorów i nieodwracalne usterki architektury CPU.

W tym miejscu można by się pokusić o stwierdzenie, że wprowadzenie aktualizacji mikrokodu i zmniejszenie napięcia spoczynkowego Vmin nie spowoduje spadku wydajności. Jednakże nie możemy być tego pewni, ponieważ Intel zapowiedział również ustawienie twardego limitu dla napięcia VID na 1,55 V w trybach automatycznych. To napięcie może realnie wpłynąć na zegary w trybach Turbo Boost, Thermal Velocity Boost i Enhanced Thermal Velocity Boost, w których również znaleziono błąd. Istnieje jednak jeszcze drugi znany problem – oksydacja przelotek miedzianych wewnątrz procesora. Niewłaściwe zabezpieczenie przed utlenianiem się miedzi podczas produkcji CPU może prowadzić do podobnych problemów, choć Intel twierdzi, że nie jest to zjawisko aż tak powszechne jak opisane wyżej. Mimo to firma nie jest pewna, czy wyeliminowanie tych problemów rozwiąże wszystkie trudności związane z ich procesorami.

Nic więc dziwnego, że twórcy gry Path of Titans, studio Alderon Games, którzy sami doświadczyli problemów ze stabilnością procesorów Intel Core i9, rozpoczęli informowanie swoich graczy o tym zjawisku. Jeśli graczom posiadającym procesory 13. i 14. generacji wystąpi crash gry, otrzymają oni komunikat: "Wykryto problematyczny procesor. Gra się zawiesiła. Wykryliśmy, że masz następujący procesor: [model 13. lub 14. generacji]. Ten procesor ma problemy z grami na silniku Unreal Engine 5, co może powodować awarie. Czy chcesz otworzyć link z informacjami o tym, jak potencjalnie naprawić te awarie?".

Źródło: Intel, Igor's Lab, Les Numeriques, X (@9550pro)