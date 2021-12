AMD Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 9 6980HX i Radeon RX 6850M XT - nowości dla notebooków w ramach CES 2022

Już za kilka dni odbędzie się konferencja firmy AMD, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania m.in. z segmentu procesorów. Dla laptopów szykowana jest kolejna generacja APU o kodowej nazwie Rembrandt. Z kolei w desktopowej serii zaprezentowane zostaną procesory Ryzen z technologią pakowania 3D V-Cache. Oprócz tego spodziewamy się ujawnienia odświeżonych kart graficznych Radeon RX 6000 dla laptopów (RDNA 2 na 6 nm litografii) oraz desktopowej karty Radeon RX 6500 XT. W sieci pojawiła się garść nowych informacji na temat procesorów AMD Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX oiraz Ryzen 9 6980HX. Z kolei nową, flagową kartą graficzną dla laptopów będzie Radeon RX 6850M XT.

Podczas konferencji firmy AMD w trakcie CES 2022, ujawnione zostaną m.in. procesory APU Rembrandt: Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX oraz Ryzen 9 6980HX, a także karta graficzna Radeon RX 6850M XT, oparta na odświeżonej architekturze RDNA 2.

Najmocniejsze laptopy do gier oraz pracy otrzymają przynajmniej 3 procesory AMD Rembrandt: Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX oraz Ryzen 9 6980HX. AMD tym razem bardzo mocno stara się, aby zbyt wiele informacji nie przedostawało się do sieci, toteż podczas samej konferencji spodziewamy się jeszcze przynajmniej kilku procesorów z tej rodziny (m.in. Ryzen 5 6600H czy niskonapięciowe Ryzen 5 6600U/Ryzen 7 6800U). Wszystkie omawiane jednostki wykorzystują architekturę Zen 3+ dla rdzeni CPU oraz RDNA 2 dla zintegrowanego układu graficznego. Choć nadal nie znane są zegary bazowe, nowe informacje sugerują, że taktowania w trybie Boost będą wyższe niż dotychczas sądziliśmy. Przykładowo dla AMD Ryzen 9 6900HX maksymalny zegar ma sięgać 4,9 GHz, a więc o 300 MHz wyżej w porównaniu do Ryzen 9 5900HX (4,6 GHz). Najmocniejszy będzie Ryzen 9 6980HX - to pierwszy mobilny Ryzen, którego taktowanie ma sięgnąć 5,0 GHz w trybie Turbo. Wszystkie jednostki to układy 8-rdzeniowe i 16-wątkowe.

Specyfikacja AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Architektura Zen 3(+) + RDNA 2 Zen 3(+) + RDNA 2 Zen 3(+) + RDNA 2 Rodzina APU Rembrandt APU Rembrandt APU Rembrandt Litografia 6 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T 8C/16T Zegar Turbo 4,7 GHz 4,9 GHz 5,0 GHz Układ graficzny Radeon 680M (?) Radeon 680M (12 CU) Radeon 680M (12 CU) Cache L2+L3 4 MB + 16 MB 4 MB + 16 MB 4 MB + 16 MB TDP 45 W 45 W+ 45 W+

Specyfikacja AMD Radeon RX 6850M XT AMD Radeon RX 6800M Architektura RDNA 2 RDNA 2 Litografia 6 nm TSMC 7 nm TSMC Powierzchnia ? 335 mm² Tranzystory ? 17 mld Bloki CU 40 40 Procesory 2560 2560 Pamięć 12 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Magistrala 192-bit 192-bit Pamięć Infinity Cache 96 MB 96 MB Wsparcie dla SmartShift Tak Tak TGP (razem ze SmartShift) 175 W 225 W

W przypadku kart graficznych, najważniejszym ogłoszeniem ma być pokaz Radeona RX 6850M XT dla laptopów. Jest to odświeżona wersja Radeona RX 6800M z tym samym rdzeniem NAVI 22, choć przeniesionym do 6 nm procesu technologicznego TSMC. Najważniejszą zmianą w porównaniu do oryginalnej wersji ma być zauważalnie wyższa efektywność energetyczna układu graficznego, działającego wspólnie z technologią AMD SmartShift. Obecna wersja może mieć TGP sięgające 225 W, z kolei nowa wersja nie powinna przekraczać 175 W ze SmartShift, choć w realnym zastosowaniu pewnie pobór energii będzie jeszcze niższy. Radeon RX 6850M XT w dalszym ciągu zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali w połączeniu z 96 MB pamięci o nazwie Infinity Cache.

Źródło: WCCFTech