AMD Ryzen 9 6900HX - specyfikacja topowego procesora Rembrandt dla laptopów. Na pokładzie 8 rdzeni Zen 3+ oraz Radeon 680M

Już za niecałe dwa tygodnie odbędzie się konferencja firmy AMD, podczas której zaprezentowane zostaną nowości z segmentu procesorów APU dla laptopów. Czekamy obecnie na debiut piątej generacji układów o kodowej nazwie Rembrandt, które przyniosą niemałą rewolucję w kontekście wydajności zintegrowanego układ graficznego. Pomimo, że do konferencji pozostały niecałe dwa tygodnie, w sieci nie znajdziemy zbyt wielu informacji o APU Rembrandt, co tylko potwierdza, że producent wyjątkowo skutecznie zachowuje w sekrecie wszelkie najważniejsze nowości, by zaskoczyć podczas samej prezentacji na CES 2022. Mimo wszystko do sieci przedostały się właśnie informacje o specyfikacji procesora AMD Ryzen 9 6900HX, który będzie nowym, flagowym procesorem dla wydajnych notebooków.

W sieci pojawiła się specyfikacja topowego procesora AMD Rembrandt dla laptopów. Mowa o układzie AMD Ryzen 9 6900HX ze zintegrowanym układem graficznym Radeon 680M.

AMD Ryzen 9 6900HX będzie jednym z najmocniejszych (o ile nie najmocniejszym) przedstawicielem piątej generacji APU dla laptopów - Rembrandt-H. Będzie on korzystał z usprawnionego, 6 nm procesu technologicznego TSMC. Rembrandt będzie połączeniem rdzeni Zen 3+ (sam plus odnosi się do modyfikacji mikroarchitektury wynikającej z przejścia na nieco niższą litografię) oraz zupełnie nowego, zintegrowanego układu graficznego. To właśnie ta część APU będzie poddana w przyszłym roku największym zmianom. Architektura Vega ustąpi miejsca nowej - RDNA 2. AMD Ryzen 9 6900HX będzie wyposażony w nowe iGPU o nazwie Radeon 680M - same nazewnictwo sugeruje, że będzie to najwyższy model iGPU (tak jak Radeon RX 6800M jest najwyższym modelem dGPU w laptopach, tak Radeon 680M byłby najwyższym w sekcji iGPU). Według nieoficjalnych informacji Radeon 680M będzie wyposażony w 12 bloków CU (768 procesorów strumieniowych). Jego wydajność ma być nawet dwukrotnie wyższa w porównaniu do obecnego iGPU Vega 8 obecnego w laptopach.

Specyfikacja AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 6900HX Rodzina Cezanne Rembrandt Architektura Zen 3 + Vega Zen 3(+) + RDNA 2 Proces technologiczny 7 nm TSMC 6 nm TSMC Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 3,3 GHz ? Taktowanie Turbo 4,6 GHz 4,6 GHz Cache L2 + L3 4 MB + 16 MB (20 MB) 4 MB + 16 MB (20 MB) Układ graficzny Radeon Vega 8 (8 CU) Radeon 680M (12 CU?) Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz (?)

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 5400 MHz (?) TDP 45 W+ 45 W+

Sama część z rdzeniami Zen 3+ nie ulegnie znaczącym zmianom. Nadal będziemy mieli do czynienia z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorem o identycznej budowie cache. Otrzymamy zatem łącznie 20 MB cache, z czego 4 MB przypadnie na poziom L2, a pozostałe 16 MB na poziom L3. Wiadomo, że zegar Turbo będzie sięgał 4,6 GHz (tyle samo co w Ryzen 9 5900HX), jednak zegar podstawowy nadal jest nieznany. Procesor Rembrandt-H otrzyma także obsługę PCIe 4.0 oraz pamięci DDR5. Nowy kontroler obsłuży z pewnością SO-DIMM DDR5 4800 MHz, jednak nie wiemy jak będzie wyglądać z wersją LPDDR5. Oficjalny debiut procesora AMD Ryzen 9 6900HX nastąpi podczas targów CES 2022.

Źródło: WCCFTech