AMD Ryzen 7 5800X3D może być jedynym procesorem Vermeer z 3D V-Cache. Powód? Technologia TSMC SoIC i debiut EPYC Milan-X

Podczas targów CES 2022, AMD zaprezentowało w końcu pierwszy konsumencki procesor Ryzen wyposażony w pamięć 3D V-Cache. Zmodyfikowany procesor AMD Ryzen wygląda bardzo podobnie jak pierwotna wersja. Zmiana jednak następuje wewnątrz chipletu. Procesor wyposażony zostaje bowiem w nowy typ pamięci 3D V-Cache L3, gdzie oprócz wcześniejszych 32 MB dochodzi dodatkowy stos pamięci (pakiet) w liczbie 64 MB. Sam rozmiar bloku CCD jest taki sam jak wcześniej, a różnica wynika przede wszystkim z zastosowania unikalnego, pionowego stosu 3D, zwiększającego liczbę pamięci cache typu L3. Podczas targów pojawił się jednak tylko jeden przedstawiciel - Ryzen 7 5800X3D. Według informacji opublikowanych przez serwis DigiTimes Asia, nie powinniśmy spodziewać się kolejnych tego typu procesorów w serii Ryzen 5000. Jest kilka powodów, dla którego AMD zdecydowało się na taki a nie inny ruch.

Według informacji ujawnionych przez DigiTimes Asia, głównymi powodami braku zapowiedzi innych procesorów Ryzen z 3D V-Cache ma być zaawansowana technologia TSMC 3D Tech oraz priorytetyzacja serwerowych układów EPYC Milan-X. Źródło daje jasno do zrozumienia, że nie zobaczymy innych układów Vermeer z 3D V-Cache.

DigiTimes Asia ujawnia przynajmniej dwa powody, dla których nie zobaczymy w serii Ryzen 5000 kolejnych procesorów z 3D V-Cache. Po pierwsze, przyczyną jest wciąż dopracowywana technologia TSMC SoIC - to właśnie ona jest wykorzystywana do układania kolejnych partii pamięci cache w stosy 3D. TSMC SoIC nie jest jeszcze na tyle dopracowaną technologią, by móc ją bezproblemowo wdrożyć do większej liczby procesorów. Drugim powodem jest wcześniejsza prezentacja procesorów serwerowych EPYC Milan-X, które także wykorzystują 3D V-Cache i to w znacznie szerszym zakresie. To właśnie ta grupa procesorów ma najwyższy priorytet AMD i TSMC, by wykorzystać technologię SoIC. W końcu to właśnie na serwerowych układach firmy zarabiają największe pieniądze, więc przerzucenie zasobów na EPYC Milan-X wydaje się najrozsądniejszą decyzją.

Samo AMD po targach CES wspominało w wywiadach, że wybór 8-rdzeniowego procesora Ryzen 7 5800X jako bazy do wdrożenia 3D V-Cache jest związany z jego najbardziej zbalansowaną specyfikacją. Układ wyposażony w 8 rdzeni Zen 3 jest na chwilę obecną w zupełności wystarczający do wszystkich nowych gier. Sam Ryzen 7 5800X3D, według deklaracji producenta, ma być w grach w rozdzielczości Full HD wydajniejszy nawet od Intel Core i9-12900K. Dodając do tego powody wymienione wyżej, wygląda na to, że AMD istotnie nie zamierza wprowadzać w rodzinie Ryzen 5000 kolejnych układów z 3D V-Cache. Na większe rozpowszechnienie stosów z pamięcią cache L3 przyjdzie czas, gdy TSMC dopracuje swoją technologię SoIC.

