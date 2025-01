AMD Ryzen 7 5800X3D jest coraz tańszy. Jeden z najmocniejszych gamingowych chipów doczekał się sporych obniżek

Mimo tego, że platforma AM5 oferuje dziś wiele ciekawych procesorów i jest znacznie bardziej opłacalna niż jeszcze kilka miesięcy temu, to jednak większość graczy raczej i tak nie planuje teraz przesiadki z AM4. Ta wysłużona podstawka nadal stanowi atrakcyjny wybór, głównie ze względu na niskie ceny płyt głównych, pamięci RAM, a także procesorów. Najnowsze oferty chipu AMD Ryzen 7 5800X3D tylko potwierdzają tę tezę.

Przez długi czas główną wadą Ryzena 7 5800X3D była dosyć wysoka cena, jednak dziś chip jest znacznie bardziej przystępnym wyborem. Procesor w wielu sklepach jest łatwo dostępny w cenie poniżej 1400 zł.

Jak powszechnie wiadomo, AMD Ryzen 7 5800X3D to nadal jeden z najmocniejszych chipów do gier i zarazem najciekawsza propozycja dla osób niezamierzających porzucać platformy AM4. Ten 8-rdzeniowy/16-wątkowy chip rozpędzający się do 4,5 GHz został wyposażony w innowacyjną pamięć 3D V-Cache, która zgodnie z zapowiedziami okazała się mieć ogromne znaczenie w grach - wystarczy tylko wspomnieć, że w wielu tytułach omawiany model zostawia w tyle nawet najmocniejsze modele Intela Core 12. generacji. Przez długi czas główną wadą chipu AMD była dosyć wysoka cena, jednak dziś Ryzen 7 5800X3D jest znacznie bardziej przystępnym wyborem.

W wielu zagranicznych sklepach procesor jest dostępny za mniej niż 300 dolarów / 300 euro. Co jednak najważniejsze, wygląda na to, że obniżki dotarły także do naszego kraju. Jak pokazuje popularna wyszukiwarka cenowa, układ AMD Ryzen 7 5800X3D można dziś łatwo kupić za mniej niż 1400 zł - tak tanio nie było więc jeszcze nigdy i dla wielu graczy taka oferta może być nie do odrzucenia. Warto też dodać, że w ostatnim czasie wyraźnie potaniały także inne procesory Czerwonych, jak np. Ryzen 7 7800X3D (obecna cena ok. 2100 zł) czy Ryzen 9 7900X3D (od ok. 2650 zł) przeznaczone na nowszą i zauważalnie droższą platformę AM5. Wydaje się więc, że to dobry czas na upgrade komputera.

