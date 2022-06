AMD Ryzen 7 5800X3D po zdjęciu IHS na pierwszym zdjęciu. Procesor rzekomo nie osiąga już temperatury 90°C

AMD Ryzen 7 5800X3D to aktualnie jeden z najmocniejszych procesorów do gier. Mimo, że jego taktowania nie zachwycają, to jednak dodatkowa pamięć 3D V-Cache robi swoje. Niestety, stwarza ona przy tym nieco kłopotów - użytkownicy skarżą się m.in. na wysoką cenę chipu czy brak możliwości podkręcania, a entuzjaści zwracają też uwagę na skomplikowaną budowę chipu. Wydaje się jednak, że nie przeszkadza ona w skutecznym usuwaniu IHS.

Podczas skalpowania Ryzena 7 5800X3D wiele rzeczy może pójść nie tak, dlatego opisywany w tym newsie przypadek należy potraktować bardziej jako ciekawostkę, a nie zachętę do działania.

Użytkownik Twittera o nicku @Madness7771 pochwalił się właśnie rzekomo udaną próbą skalpowania Ryzena 7 5800X3D. Na dowód załączone zostało zdjęcie chipu bez odpromiennika ciepła oraz informacja, że procesor nie jest już wstanie nagrzać się do temperatury 90°C. Cóż, to z pewnością nie lada osiągnięcie, jednak przydałoby się nieco więcej oznak udanego deliddingu w postaci np. zrzutów ekranu z programów diagnostycznych. Póki co musimy uwierzyć autorowi na słowo (albo i nie).

Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5800X3D Core i7-12700K Architektura Zen 3 Zen 3 Alder Lake Litografia 7 nm 7 nm 10 nm Taktowanie 3800-4700 MHz 3400-4500 MHz 3600-5000 MHz Konfiguracja 8R/16W 8R/16W 8+4R/20W Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 25 MB Mnożnik Odblokowany Zablokowany Odblokowany Kontroler DDR4 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Kontroler DDR5 - - DDR5-4800 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 105 W 105 W 125 W Zintegrowane GPU - - UHD 770 Cena startowa 449 USD 449 USD 409 USD Platforma AM4 AM4 LGA 1700 Data premiery Listopad 2020 Kwiecień 2022 Listopad 2021

Warto podkreślić, że procesor AMD Ryzen 5800X3D jest zbudowany inaczej niż inne procesory Ryzen 5000. Układ ten ma dodatkową warstwę pamięci podręcznej L3 na wierzchu chipletu, co oznacza, że teoretycznie bardzo łatwo uszkodzić procesor podczas zdejmowania IHS. Co więcej, nie pomagają też dosyć szeroko rozmieszczone kondensatory. Podczas skalpowania tego chipu wiele rzeczy może pójść nie tak, dlatego opisywany w tym newsie przypadek należy potraktować bardziej jako ciekawostkę, a nie zachętę do działania.

I can't believe I'm saying this but the 5800X3D has been delidded!

It doesn't hit 90°C anymore :D pic.twitter.com/xV5QQfCdoE — Madness! (@Madness7771) June 25, 2022

Źródło: @Madness7771, VideoCardz