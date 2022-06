AMD Ryzen 3 7320U - procesor APU Mendocino z 4 rdzeniami Zen 2 oraz zintegrowanym układem graficznym RDNA 2

Kilka tygodni temu AMD ogłosiło prace nad nową serią tańszych procesorów APU Mendocino, które będą połączeniem rdzeni Zen 2 oraz zintegrowanego układu graficznego, opartego na architekturze RDNA 2. Choć producent zaznaczył, że laptopy z tymi procesorami pojawią się w czwartym kwartale roku, to już teraz trwają testy pierwszych układów. Na jedną z takich jednostek natknęliśmy się w bazie popularnego programu UserBenchmark.

W bazie programu UserBenchmark pojawił się procesor AMD Ryzen 3 7320U. Mimo wyższego numerku w nazwie, mamy do czynienia z APU Mendocino, będącym połączeniem rdzeni Zen 2 oraz układu RDNA 2.

O tym, że mamy faktycznie do czynienia z procesorem APU Mendocino, możemy wywnioskować po informacji o podstawce FT6. Według opublikowanych wcześniej informacji, socket ten przygotowany został z myślą właśnie o układach AMD Mendocino. Ów procesor ma mieć oznaczenie Ryzen 3 7320U. Jest to zatem pierwszy układ z nowej rodziny Ryzen 7000, choć nomenklatura w tym wypadku po raz kolejny będzie co najmniej dziwna. Mówiąc o serii Ryzen 7000, wielu z nas myśli już o układach APU Phoenix Point lub Dragon Range, które skorzystają z mikroarchitektury Zen 4. Tymczasem Ryzen 3 7320U oparto na... Zen 2.

Według wpisu z UserBenchmark, procesor AMD Ryzen 3 7320U posiada cztery rdzenie z obsługą ośmiu wątków i zegarem bazowym na poziomie 2,4 GHz. Uśrednione taktowanie Turbo sięgało natomiast 4,1 GHz. Układ APU Mendocino posiada także układ graficzny RDNA 2 zbudowany z 1 klastra WGP oraz 2 bloków Compute Units. Całość wyprodukowano w 6 nm litografii TSMC. Ostatnią z interesujących informacji, które można znaleźć w karcie UserBenchmark jest zastosowana pamięć RAM. Testowany sprzęt wyposażono w 4 GB RAM LPDDR5 5500 MHz. Potwierdza to, że nadchodzące APU skorzysta z tego rodzaju pamięci.

