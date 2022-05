Procesory APU AMD Mendocino mają oferować bardzo skromny, zintegrowany układ graficzny oparty na architekturze RDNA 2

Tydzień temu, podczas konferencji AMD w ramach targów Computex, firma zaprezentowała nowe szczegóły na temat procesorów Ryzen 7000 oraz płyt głównych z podstawką AM5. To jednak nie były wszystkie nowości, bowiem część konferencji przewidziano na omówienie mobilnych procesorów APU z rodziny Mendolino. Ujawniono, że układy te wykorzystają 4 rdzenie Zen 2 oraz zintegrowane układy graficzne RDNA 2, co byłoby sporą nowością w tej półce cenowej, gdzie dotychczas stale eksploatowana jest architektura Vega. Cały procesor będzie wyprodukowany w 6 nm litografii TSMC. AMD podczas konferencji jednak nie chwaliło się konfiguracją układu graficznego RDNA 2, mimo to obstawialiśmy że będzie to podobna jednostka, jak APU Van Gogh / Aerith wykorzystany w przenośnej konsoli Steam Deck. Nowe informacje jednak sugerują, że będzie to o wiele skromniejszy układ iGPU.

Wygląda na to, że procesory AMD Mendocino będą oferowały najbardziej podstawowy wariant układu graficznego RDNA 2, zbudowany na bazie jednego bloku WGP / 2 CU.

Ostatnio zaprezentowano kolejną przenośną konsolę - AYANEO Air - która wykorzysta procesory AMD Mendocino. Niedługo później na portalu Angstronomics potwierdzono, że układ ten posiada iGPU z wyłącznie jednym blokiem WGP (WorkGroup Processor), a tym samym posiada tylko dwa bloki Compute Units. Jest to zatem 1/4 tego, co oferuje obecnie niestandardowy procesor Ryzen w konsoli Steam Deck. Nie spodziewamy się, by taka konfiguracja miała zaoferować wydajność wyższą niż np. układy Vega w procesorach Ryzen 5 5500U i wyżej.

Mimo wszystko zintegrowany układ graficzny RDNA 2, nawet w swojej najskromniejszej postaci, będzie lepiej zaprojektowany pod kątem obsługi najnowszych kodeków - nie zabraknie bowiem nie tylko obsług HEVC, ale także nowszego AV1. Jednym z pierwszych laptopów, który wykorzysta procesor AMD Mendocino, będzie Lenovo IdeaPad 1 w cenie poniżej 2000 złotych. Jego specyfikacja będzie jednak finalnie skromniejsza niż to, co dotychczas sądziliśmy. Szkoda, że otrzymamy tak pocięte iGPU, którego specyfikacja będzie słabsza nawet w porównaniu do desktopowych procesorów Ryzen 7000 - tam wykorzystane będzie iGPU z 2 WGP / 4 CU.

Źródło: VideoCardz, Angstronomics