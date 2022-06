AMD Radeon 680M i Radeon Super Resolution - historia tego jak upscalowanie obrazu nadal nie działa na układach iGPU RDNA 2

Kilka miesięcy temu AMD wprowadziło funkcję Radeon Super Resolution dla kart graficznych opartych na architekturze RDNA oraz RDNA 2. Początkowo dostępność funkcjonalności była ograniczona dla desktopowych kart graficznych, natomiast w późniejszym czasie wsparcie miało zostać rozszerzone na zintegrowane układy RDNA 2, będące częścią APU Rembrandt (Ryzen 6000). Obsługa w sterownikach przyszła kilka tygodni temu, a RSR jak nie działało, tak nadal nie działa.

Pomimo faktu, że AMD już kilka tygodni temu udostępniło sterowniki dla procesorów Ryzen 6000 z obsługą Radeon Super Resolution dla iGPU RDNA 2, wspomniana funkcja... nadal nie działa.

Z pewnością pamiętacie, że przynajmniej w kilku materiałach dotyczących procesorów AMD Ryzen 6000 skarżyłem się w komentarzach na fakt, że RSR nie działa na zintegrowanym układzie graficznym Radeon 680M w laptopie ASUS ROG Zephyrus G14 2022. Wówczas otrzymałem trochę wiadomości sugerujących, że problemem jest osobny układ graficzny Radeon RX 6800S, który wprowadza konflikt w poprawne działanie Radeon Super Resolution. Takie również było tłumaczenie AMD, toteż czekałem na otrzymanie sampla ultrabooka ASUS Zenbook S 13 OLED.

Laptop, który otrzymałem od AMD, oferuje 8-rdzeniowy procesor Ryzen 7 6800U oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 680M w połączeniu z pamięcią RAM LPDDR5 6400 MHz. Wszystko teraz powinno działać poprawnie, wszak nie ma żadnego dGPU, które by uniemożliwiało działanie Radeon Super Resolution. Niestety, mimo wielu prób, RSR w tym przypadku również nie działa. Wszystko wygląda identycznie jak we wspomnianym ROG Zephyrus G14. RSR pojawia się w Radeon Software, jednak w grze nie dochodzi do upscalowania rozdzielczości do natywnej rozdzielczości ekranu. Tym samym bez względu na to, czy RSR jest włączone w oprogramowaniu AMD, nie ma żadnych różnic w wydajności czy jakości obrazu. Równie dobrze funkcja ta może pozostać wyłączona bo i tak nie robi to żadnej różnicy. Pomiary te pochodzą z testów sprzed prawie dwóch tygodni. Po tym czasie producent nie znalazł przyczyny tego, że Radeon Super Resolution nie działa na iGPU RDNA 2... pomimo faktu, że w oficjalnych sterownikach widnieje informacja o pełnym wsparciu dla układów Ryzen 6000.

Źródło: PurePC