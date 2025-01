AMD Radeon RX 7600 XT - wyciekła data premiery nowej karty graficznej RDNA 3 ze średniej półki

AMD wydało do tej pory tylko pięć desktopowych kart graficznych opartych na architekturze RDNA 3. Nie da się jednak ukryć, że między modelami RX 7700 XT oraz RX 7600 istnieje spora wyrwa. Aż prosi się, by załatać ją jakimś modelem pośrednim wycenionym na ok. 1600 - 1700 zł. Wydaje się, że takim układem może zostać Radeon RX 7600 XT, o którym w ostatnich dniach mówi się coraz głośniej. Możliwe, że poznaliśmy właśnie jego datę premiery.

AMD Radeon RX 7600 XT ma zadebiutować już 24 stycznia 2024 roku. Zagadką pozostaje jedynie specyfikacja tej karty.

Jak donosi Benchlife, karta graficzna AMD Radeon RX 7600 XT ma zadebiutować w czwartym tygodniu stycznia (rozpoczynającym się 22 stycznia). Według VideoCardz chodzi dokładnie o datę 24 stycznia 2024 roku. Co ciekawe, jednostka ma być dostępna wyłącznie w niereferencyjnych wersjach od partnerów producenta (np. Powercolor, ASRock czy XFX). Warto przypomnieć, że Radeon RX 7600 co prawda występował w referencyjnym wariancie, aczkolwiek takie karty były jedynie rozsyłane do recezentów - w sklepach dostępne są wyłącznie autorskie warianty.

Mimo tego, że AMD Radeon RX 7600 XT może zadebiutować już niebawem, to nadal nie znamy specyfikacji tego modelu. Wg danych zawartych w bazie EEC (European Economic Community) mogą istnieć dwa warianty tego układu: jeden ma mieć 10 GB (160-bit), a drugi 12 GB VRAM (192-bit). Z racji tego, że obecny w sklepach model RX 7600 bazuje na pełnym rdzeniu Navi 33 XL, przewiduje się, że karta z dopiskiem XT zostanie oparta na przyciętym rdzeniu Navi 32. Na więcej danych musimy jednak poczekać. Wydaje się, że będzie to ostatnia desktopowa karta na architekturze RDNA 3. Według serwisu Benchlife firma AMD nie wprowadzi na rynek kart RX 7800 i RX 7700 (bez XT), mimo tego, że pojawiły się one niedawno w bazie EEC.

Źródło: VideoCardz, Benchlife