AMD Radeon RX 7600 XT może zostać wyposażony nawet w 12 GB VRAM. Karta pojawiła się we wniosku złożonym do EEC

Do tej pory na rynku pojawiło się sześć modeli desktopowych kart graficznych AMD korzystających z mikroarchitektury RDNA 3. Najsłabszym z nich jest wydany w maju Radeon RX 7600, który oferuje 8 GB VRAM i wydajność zbliżoną do GeForce RTX 4060. Pojawiały się już przypuszczenia, że amerykańska firma może szykować się do premiery nieco wyżej pozycjonowanego Radeona RX 7600 XT. Potwierdza to wniosek złożony przez PowerColor do Eurasian Economic Commission.

Karta Radeon RX 7600 XT może wkrótce pojawić się na rynku. Wniosek złożony do EEC sugeruje, że w niedalekiej przyszłości otrzymamy zarówno wariant z 12 GB, jak i 10 GB VRAM.

Jednym z problemów zarówno Radeona RX 7600, jak i GeForce RTX 4060 jest zbyt mała ilość pamięci. Model z dopiskiem "XT" może być odpowiedzią na ten stan rzeczy. Choć karta ta nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, to wniosek złożony do EEC sugeruje, że PowerColor przygotowuje się do premiery czterech wariantów tego układu. Dwa zostaną wyposażone w 12 GB VRAM, a dwa kolejne zaoferują 10 GB pamięci. Wszystkie cztery modele będą fabrycznie podkręcone (za nazwami kodowymi kryją się karty z serii Hellhound OC i Fighter OC).

Wniosek do EEC nie przesądza, że każdy z tych modeli doczeka się ostatecznie debiutu rynkowego. Jeśli jednak do niego dojdzie, to mogą one stanowić ciekawą propozycję w tym segmencie cenowym. Można oczywiście zastanawiać się, czy tego typu karta będzie w stanie wykorzystać optymalnie 12 GB VRAM, ale z pewnością nie będzie to stanowiło przeszkody w jej użytkowaniu. Zasadne jest w tym przypadku też pytanie o chip będący bazą dla Radeona RX 7600 XT. Jeśli będzie to Navi 33 ze 128-bitową szyną pamięci, to układ może napotkać tę samą ścianę, co GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB VRAM.

