AMD Radeon RX 5600 XT - zamieszanie z aktualizacjami BIOS

Kilka miesięcy temu na rynku zadebiutowała karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT - od samego dnia premiery układ ten miał wyjątkowo pod górkę. Zmiany specyfikacji w ostatniej chwili doprowadziły do rzadko spotykanego chaosu, podczas którego poszczególne karty od partnerów AMD mogły się całkiem konkretnie różnić oferowaną wydajnością. W sprzedaży zaczęły się pojawiać różne warianty teoretycznie tej samej karty - jedne z niższym TDP, inne z wyższym. Niektóre z pamięciami GDDR6 o efektywnym taktowaniu 12 000 MHz, inne GPU z kolei posiadały kości GDDR6 14 000 MHz. Obecnie AMD zachęca do aktualizacji BIOS-u, by móc wyciągnąć jak najwięcej z Radeona RX 5600 XT. Problem w tym, że nie wszystkie karty można zaktualizować za pomocą BIOS.

W tym momencie w sprzedaży możemy natknąć się na trzy warianty karty Radeon RX 5600 XT, które będą się różnić m.in. taktowaniem, różnymi kostkami GDDR6 oraz innym współczynnikiem TDP.

AMD na swojej stronie internetowej przygotowało listę kart graficznych Radeon RX 5600 XT, które są obecnie zgodne z pamięciami GDDR6 14 000 MHz oraz z TDP wynoszącym 150 W. Problem w tym, że niektóre z tych kart są już obecnie sprzedawane w nowych wersjach z pamięciami 14 Gbps, a niektóre to nadal starsze warianty 12 Gbps, które wymagają update'u BIOS, by mogły pracować z wyższą wydajnością. Wśród kart graficznych znajdziemy modele od firm ASUS, ASRock, PowerColor, XFX, MSI, Gigabyte oraz Sapphire. Lista jest dość ograniczona, bo do sprzedaży weszło więcej niereferencyjnych układów, przy czym nie wszystkie otrzymały aktualizację BIOS, która mogłyby jeszcze bardziej przyspieszyć działanie GPU.

Tym samym możemy natknąć się obecnie w sprzedaży na 3 różne warianty teoretycznie takiej samej karty jaką jest Radeon RX 5600 XT. Pierwsza z pamięciami GDDR6 12 Gbps bez możliwości instalacji nowej wersji BIOS (a więc te GPU będą osiągały najgorsze rezultaty), drugi wariant także z pamięciami GDDR6 12 Gbps ale z możliwością wgrania nowego BIOS oraz trzecia grupa, gdzie już domyślnie znajdziemy kostki GDDR6 14 Gbps. Trzeba przyznać, że takie zamieszanie z kartami GPU zdarza się bardzo rzadko i w tym wypadku należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii zakupu, by kupić dokładnie taki model karty, aby móc wykorzystać jej pełny potencjał.

Lista kart Radeon RX 5600 XT wspierających pamięci GDDR6 14 Gbps:



ASRock Challenger D 6G OC

ASRock Phantom Gaming D2 6G OC

ASRock Phantom Gaming D3 6G OC

ASUS ROG Strix OC

ASUS TUF Gaming X3 EVO OC

ASUS ROG Strix TOP

ASUS TUF Gaming X3 EVO TOP

Gigabyte Gaming OC 6GB

MSI Radeon RX 5600 XT GAMING X

MSI Radeon RX 5600 XT GAMING

MSI Radeon RX 5600 XT MECH OC

MSI Radeon RX 5600 XT MECH

PowerColor Red Dragon

PowerColor Red Devil

PowerColor GDDR6-14

Sapphire Pulse

XFX THICC II Pro

XFX THICC III Pro

XFX THICC III Ultra

