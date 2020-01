Radeon RX 5600 XT vs GeForce RTX 2060 - Test kart graficznych

AMD konsekwentnie rozbudowuje portfolio kart graficznych kolejnej generacji, czasami celnie uderzając w wrażliwe punkty NVIDII (GeForce GTX 2070 vs Radeon RX 5700), innym razem całkowicie chybiając (GeForce GTX 1650 SUPER vs Radeon RX 5500 XT), jednak w ogólnym rozrachunku najważniejsza jest jakakolwiek konkurencja. Takiej dotychczas brakowało w średnio-wyższym segmencie, gdzie bezdyskusyjnie rządzili Zieloni dysponujący kilkoma modelami o zbliżonych parametrach, ale dzisiaj zadebiutował Radeon RX 5600 XT mający przywrócić równowagę we wszechświecie. Będzie to klasowy przeciwnik zwykłego GeForce RTX 2060, którego zamierza przewyższyć wydajnością, efektywnością energetyczną oraz atrakcyjniejszą wyceną. Zaraz sprawdzimy czy wszystkie postulaty zostały spełnione...

Autor: Sebastian Oktaba

7 nm układ graficzny NAVI 10 XLE napędzający AMD Radeon RX 5600 XT wykorzystuje 36 CU (Compute Unit) zajmujących powierzchnię 251 mm², porównywalną do Radeona RX 570 albo GeForce GTX 1660 Ti, czyli dwukrotnie mniejszą od GeForce RTX 2070 pomimo zbliżonej ilości tranzystorów do pełnego Turinga (10,3 vs 10,8 mld). Wewnątrz krzemowego serca zmieszczono 2304 jednostki cieniujące, 144 jednostki teksturujące oraz 64 renderujące... Momencik... Przecież to dokładna charakterystyka układu NAVI 10 XL będącego podstawą mocniejszego Radeona RX 5700! Wszystko się jednak zgadza - obydwie karty graficzne po prostu współdzielą rdzeń graficzny, natomiast Radeon RX 5600 XT otrzymał 6 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali zamiast 8 GB pamięci na 256-bitowej szynie. Sytuacja wydaje się nietypowa, ponieważ dotychczas producenci wykorzystywali w poszczególnych segmentach odpowiednio przycięte kawałki krzemu, wydajniejsze odmiany rezerwując dla konstrukcji wyżej pozycjonowanych w hierarchii. Dodam jeszcze tylko, że architektura RDNA sprzętowo nie wspiera śledzenia promieni, dlatego żadnych wyspecjalizowanych jednostek obliczeniowych nie posiada, zostawiając ray tracing konkurencyjnym GeForce RTX 2000 (przynajmniej do czasu premiery RDNA2).

Konkurentem Radeona RX 5600 XT jest GeForce RTX 2060, chociaż pierwotnie AMD celowało w GeForce GTX 1660 Ti mającego identyczne MSRP na stracie. NVIDIA postanowiła jednak obniżyć cenę GeForce RTX 2060.

Radeon RX 5600 XT początkowo miał pracować z taktowaniami Game BOOST wynoszącymi 1560 i 1620 MHz (Silent / Performance), jednak przed premierą AMD udostępniło nowe warianty BIOS (podobno ostatecznie wgrane w kartach sprzedażowych), podnoszące taktowania do poziomu 1615 i 1750 MHz. Podkręcono również pamięci do wartości 14 000 MHz zamiast wcześniejszych 12 000 MHz, aczkolwiek w przypadku Sapphire Pulse dotyczy to wyłącznie profilu Performance. Czy wszyscy partnerzy AMD dokonali korekt przekonamy się dopiero w modelach sklepowych, ponieważ pierwotna specyfikacja pozostaje niezmieniona i będzie rekomendowana dla podstawowych wariantów RX 5600 XT. osobiście przewiduję rozrzut w deklarowanych parametrach, bowiem decyzja czy uwzględnić BIOS z wyższymi zegarami należy wyłącznie do producentów (jeżeli takowe publicznie udostępnią samemu będzie można dokonać aktualizacji). Dlatego na wykresach umieściłem wyniki Silent i Performance, żebyście mieli rozeznanie jakie różnice zachodzą między profilami. Powyższy zabieg przeważnie kojarzony jest z obniżką MSRP dla GeForce GTX 2060 (299 USD), niemniej AMD podobno zaplanowało to wcześniej... chociaż pewnie na podobnej zasadzie, jak przecenę GeForce GTX 2060 planowała NVIDIA :)

RTX 2060 RX 5600 XT RTX 2060 SUPER RX 5700 Układ graficzny TU106 NAVI 10 TU106 NAVI 10 Architektura Turing RDNA Turing RDNA Litografia 12 nm 7 nm 12 nm 7 nm Rozmiar rdzenia 445 mm² 251 mm² 445 mm² 251 mm² Tranzystory 10.8 mld 10.3 mld 10,8 mld 10.3 mld Jednostki SP 1920 2304 2176 2304 Jednostki TMU 120 144 136 144 Jednostki ROP 48 64 64 64 Jednostki RT 30 - 34 - Jednostki Tensor 240 - 272 - Rozmiar pamięci 6144 MB GDDR6 6144 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 192-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 336.0 GB/s 336.0 GB/s 448.0 GB/s 448.0 GB/s Taktowanie bazowe 1365 MHz 1130 MHz 1470 MHz 1465 MHz Taktowanie boost 1680 MHz 1560 MHz 1650 MHz 1725 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Współczynnik TDP 160 W 160 W 175 W 180 W Cena startowa 349 USD 279 USD 399 USD 349 USD Data premiery Styczeń 2019 Styczeń 2020 Lipiec 2019 Lipiec 2019

Kilka tygodni temu testowałem Sapphire Radeon RX 5700 Pulse, będącego jedną z lepszych niereferencyjnych konstrukcji bazujących na układach NAVI, dodatkowo sprzedawaną za naprawdę rozsądne pieniądze. Pozytywną jest zatem informacja, że Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse okazuje się stuprocentową kopią starszego brata. Pomijając brak dodatkowej 6-pinowej wtyczki zasilania wszystkie elementy zostały zachowane. Urządzenie posiada dwa wyjmowane 100 mm wentylatory, solidny aluminiowy radiator oraz metalowy backplate. Projekt jest zresztą rozwijamy od czasów premiery Sapphire Radeon RX 480 Nitro, jednak ze względów czysto marketingowych musiał w obecnej generacji kart graficznych zmienić nazwę na Pulse, ponieważ funkcję flagowca przejęło Nitro+ przykryte coolerem Tri-X dysponujące trzema wentylatorami. Klasowym konkurentem Radeona RX 5600 XT jest GeForce RTX 2060, chociaż pierwotnie AMD bardziej celowało w GeForce GTX 1660 Ti mającego identyczne MSRP na stracie (279 USD). NVIDIA postanowiła jednak obniżyć cenę GeForce RTX 2060, czego pierwszym symptomem było ogłoszenie EVGA RTX 2060 KO, więc niebawem można spodziewać się zaostrzenia konkurencji.