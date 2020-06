AMD Radeon Pro 5600M - mobilne NAVI 12 z pamięcią HBM2

W ubiegłym roku Apple wprowadziło do sprzedaży 16-calową wersję swojego sztandarowego notebooka Macbook Pro. Najwyższą w tym modelu kartą graficzną w dotychczasowej ofercie był mobilny AMD Radeon Pro 5500M, będący profesjonalnym odpowiednikiem Radeona RX 5500M (NAVI 14). Dość nieoczekiwanie AMD dzisiaj poinformowało o wprowadzeniu do oferty kolejnej mobilnej karty opartej o architekturę RDNA (NAVI). Mowa o Radeonie Pro 5600M, który będzie dość niecodziennym odpowiednikiem Radeona RX 5600M (tym razem tylko z nazwy). Nowe GPU zostało tradycyjnie przygotowane ekskluzywnie dla notebooków Apple Macbook Pro. Karta cechuje się między innymi obecnością pamięci HBM2 - to najważniejsza zmiana względem gamingowej konstrukcji NAVI 12.

AMD oficjalnie zaprezentowało mobilną kartę graficzną Radeon Pro 5600M, przygotowaną z myślą o 16-calowym Macbooku Pro. Co ciekawe, układ NAVI 12 w tym wypadku został połączony z pamięciami HBM2.

Co ciekawe, AMD Radeon Pro 5600M nie przypomina ani konstrukcją ani użytymi pamięciami karty Radeon RX 5600 XT/M - tak naprawdę podobna jest tylko nazwa, ale sam chip jest nieco zmodyfikowany. Mamy tutaj do czynienia z układem NAVI 12 wyposażonym w 40 bloków Compute Units, co przekłada się na 2560 procesorów strumieniowych. W rzeczywistości jest to pierwsze GPU wykorzystujące taki chip graficzny - o NAVI 12 dotychczas słyszeliśmy wyłącznie w ramach plotek i niepotwierdzonych doniesień. Konstrukcyjnie więc jest jej bliżej do pełnego NAVI 10 (Radeon RX 5700 XT), który także ma 40 CU i 2560 procesorów strumieniowych.

Układ AMD Radeon Pro 5600M wyposażono w 8 GB pamięci HBM2 na magistrali 2048-bitowej, co przekłada się na przepustowość rzędu 394 GB/s. Efektywne taktowanie pamięci HBM2 sięga 1540 MHz, podczas gdy zegar rdzenia wynosi około 1035 MHz. Daje to sumarycznie maksymalną wydajność w obliczeniach pojedynczej precyzji (FP32) na poziomie 5,3 TFLOPS. Radeon Pro 5600M cechuje się bardzo niskim współczynnikiem TDP, sięgającym maksymalnie 50 W. Całość oparta jest o architekturę RDNA, a GPU znajdzie swoje zastosowanie w topowych konfiguracjach laptopa Apple Macbook Pro 16 - będzie to kolejna karta od AMD dostępna wyłącznie w urządzeniu amerykańskiej firmy.

Źródło: AMD