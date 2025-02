AMD opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku. Dobra kondycja działów Data Center oraz Client

Drugi kwartał 2024 roku zakończył się miesiąc temu, a to oznacza że wchodzimy w okres, kiedy firmy technologiczne ogłaszają wyniki finansowe od kwietnia do końca czerwca. Jedną z pierwszych firm jest AMD, które już w nocy czasu polskiego opublikowało raport za drugi kwartał 2024. Poprzednio firma chwaliła się wzrostami, zwłaszcza w działach Data Center oraz Client, podczas gdy Gaming oraz Embedded borykały się ze spadkami. Najnowszy raport daje nam podobne wnioski, jednak wyniki jeszcze bardziej się od siebie różnią.

AMD opublikowało raport finansowy za drugi kwartał 2024 roku. Przedsiębiorstwo uzyskało przychód na poziomie 5,8 miliardów dolarów. Na wysokość wpłynęła głównie kondycja działów Data Center oraz Client.

W drugim kwartale 2024 roku firma AMD wygenerowała przychód na poziomie 5,835 mld dolarów, co stanowi 9% wzrost rok do roku (5,359 mld) oraz 7% kwartał do kwartału (5,473 mld). Marża brutto została zwiększona od odpowiednio 49% (GAAP) oraz 53% (non-GAAP), a za wzrosty marży odpowiada przede wszystkim bardzo dobra kondycja działu Data Center oraz wysokiej sprzedaży procesorów EPYC, opartych na mikroarchitekturze Zen 4. Data Center ma również bardzo dobrze prosperować do końca roku, co zawdzięczane będzie zbliżającej się premierze 5. generacji EPYC Turin, wykorzystującej rdzenie Zen 5 oraz Zen 5c.

GAAP Q2 2024 Q2 2023 Q1 2024 Przychód 5,835 mld USD 5,359 mld USD 5,473 mld USD Marża brutto 49% 46% 47% Koszty operacyjne 2,605 mld USD 2,471 mld USD 2,537 mld USD Zysk operacyjny (strata) 269 mln USD (20) mln USD 36 mln USD Zysk netto (strata) 265 mln USD 27 mln USD 123 mln USD Upłynniony zysk na akcję (strata) 0.16 USD 0.02 USD 0.07 USD

Non-GAAP Q2 2024 Q2 2023 Q1 2024 Przychód 5,835 mld USD 5,359 mld USD 5,473 mld USD Marża brutto 53% 50% 52% Koszty operacyjne 1,847 mld USD 1,605 mld USD 1.741 mld USD Zysk operacyjny (strata) 1,264 mld USD 1,068 mld USD 1,133 mld USD Zysk netto (strata) 1,126 mld USD 948 mln USD 1,013 mld USD Upłynniony zysk na akcję (strata) 0.69 USD 0.58 USD 0.62 USD

Dobrze radzi sobie również dział Client, czyli sektor odpowiedzialny za procesory AMD Ryzen, Ryzen PRO oraz Ryzen Threadripper. Tutaj przychód wyniósł w ostatnim kwartale 1,492 mld dolarów, przy zysku operacyjnym rzędu 89 mln dolarów. Trzeci kwartał w tym dziale, według prognoz AMD, ma zaliczyć wyższy skok przychodów i zysków, co zawdzięczane jest premierze mobilnych procesorów AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) oraz desktopowych Ryzen 9000 (Granite Ridge), opartych na mikroarchitekturze Zen 5. Duży spadek zalicza dział Gaming, którego przychód wyniósł już tylko 648 milionów dolarów. Tutaj producent tłumaczy spadek przede wszystkim mniejszym zainteresowaniem rozwiązaniami niestandardowymi, np. dla konsol. Dalszy spadek zaliczył również dział Embedded (rok do roku, bowiem kwartał do kwartału widać lekki wzrost) którego przychód wyniósł 861 mln dolarów (rok temu - 1,459 mld dolarów).

Przychód Q2 2024 Q2 2023 Q1 2024 Data Center 2,834 mld USD 1,321 mld USD 2,337 mld USD Client 1,492 mld USD 998 mln USD 1,368 mld USD Gaming 648 mln USD 1,581 mld USD 922 mln USD Embedded 861 mln USD 1,459 mld USD 846 mln USD

Zysk operacyjny (strata) Q2 2024 Q2 2023 Q1 2024 Data Center 743 mln USD 147 mln USD 541 mln USD Client 89 mln USD (69) mln USD 86 mln USD Gaming 77 mln USD 225 mln USD 151 mln USD Embedded 345 mln USD 757 mln USD 342 mln USD

Jeśli patrzymy na wyniki GAAP, zysk netto AMD wyniósł w drugim kwartale 265 milionów dolarów. Z kolei z perspektywy wyników non-GAAP, zysk przedsiębiorstwa to 1,126 miliarda dolarów. W trzecim kwartale roku AMD spodziewa się przychodu rzędu 6,7 miliarda dolarów (plus minus 300 mln), przy marży brutto 53,5% (ta zostanie zatem utrzymana na niemal takim samym poziomie co w drugim kwartale). Koszty operacyjne w tym kwartale mają wynieść około 1,9 miliarda dolarów.

Źródło: AMD