AMD obniża cenę Ryzena 9 3900X w odpowiedzi na Core i9-10900K

Chyba nikt nie powie, że premiera 10. generacji procesorów Intel Core wywróciła rynek do góry nogami, ale fakt faktem po raz kolejny to Niebiescy zaprezentowali najwydajniejsze układy dla graczy, i to pomimo nie najnowszej architektury. Inną sprawą jest co prawda moc obliczeniowa w programach, kultura pracy czy opłacalność procesorów, ale AMD i tak nie może spać spokojnie. Mało tego, debiut Comet Lake'ów prawdopodobnie wymusi na Czerwonych nieznaczne obniżki cen, by ich oferta ciągle była lepsza od konkurencji. Pierwszy w kolejce czeka podobno 12-rdzeniowy/24-wątkowy chip Ryzen 9 3900X, który ze względu na dobre wyniki Core i9-10900K ma stanieć nawet o kilkadziesiąt dolarów.

Niewykluczone, że niższa cena flagowca zwiastuje również obniżki w innych segmentach. W końcu taki AMD Ryzen 5 3600 nie będzie już tak bezkompromisowym wyborem w swojej półce po sklepowym debiucie Intela Core i5-10400F. Wszyscy cieszą się z niższych cen.

AMD Ryzen 9 3900X pierwotnie został wyceniony na 499 dolarów. Cena ta utrzymywała się dosyć długo, ale teraz jest bardzo dobry czas, żeby ją obniżyć i tym samym wybić niezdecydowanym z głowy zakup nowego procesora Intela. Po obniżce 12-rdzeniowy Matisse ma kosztować 410 dolarów, a więc szykuje się solidna przecena. Dla porównania, 10-rdzeniowy Core i9-10900K, będący mimo wszystko nowym królem wydajności w grach został wyceniony na 488 dolarów, aczkolwiek jego efektywna cena oscyluje wokół 500 dolarów.

Dzięki temu zabiegowi Ryzena 9 3900X wejdzie w rejony 8-rdzeniowego Core i7-10700K, którego wyceniono z kolei na 389 dolarów. Brakuje nam tylko informacji, kiedy obniżka dotrze do Polski, aczkolwiek w obecnej chwili nie jest ona konieczna z perspektywy AMD - procesor utrzymuje się w okolicach 2000-2100 zł. Niewykluczone, że niższa cena flagowca zwiastuje również obniżki w innych segmentach. W końcu taki Ryzen 5 3600 nie będzie już tak bezkompromisowym wyborem w swojej półce po sklepowym debiucie Intela Core i5-10400F... W każdym razie najbliższy czas może być bardzo korzystny do zakupu nowego chipu - wszystko wskazuje na to, że obaj producenci będą bili się (cenowo) o portfele klientów.

Źródło: TechPowerUp