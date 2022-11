AMD NAVI 32 oraz NAVI 33 - producent potwierdza budowę słabszych układów graficznych RDNA 3

W przyszłym miesiącu do sprzedaży wejdą pierwsze karty graficzne AMD, oparte na najnowszej architekturze RDNA 3. Mowa w tym wypadku o modelach AMD Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7900 XT, gdzie w obu przypadkach wykorzystano flagowy chip NAVI 31. Jego budowę wraz z liczbą jednostek obliczeniowych już znamy, tymczasem w ostatnich miesiącach otrzymywaliśmy sprzeczne informacje co do mniejszych układów NAVI 32 oraz NAVI 33. Teraz właściwie dzięki samemu producentowi, wiemy już ile faktycznie bloków obliczeniowych posiadają słabsze układy RDNA 3.

AMD potwierdziło liczbę klastrów WGP (Workgroup processors) oraz bloków CU (Compute Units) w układach graficznych NAVI 32 oraz NAVI 33.

Dla przypomnienia topowy układ NAVI 31 składa się z 48 klastrów Workgroup Processors (WGP) oraz z 96 bloków CU (Compute Units) nowej generacji, co przekłada się na 6144 procesory strumieniowe. Układ ten obsługuje również 384-bitową magistralę pamięci, dzięki czemu w topowej karcie możliwe było umieszczenie 24 GB pamięci VRAM. Teraz w oprogramowaniu ROCm pojawiły się informacje dodane przez inżynierów AMD, a które ujawniają budowę mniejszych układów graficznych RDNA 3 w postaci NAVI 32 oraz NAVI 33.

W przypadku NAVI 32 otrzymamy do dyspozycji 60 bloków Compute Units, co przełoży się jednocześnie na 30 klastrów WGP. Obecność 60 CU daje tym samym gwarancję, że NAVI 32 będzie oferować również 3840 procesorów FP32. W przypadku najmniejszego układu NAVI 33 mowa już o 32 blokach CU, 16 klastrach WGP oraz 2048 jednostkach cieniujących. NAVI 32, podobnie jak flagowy NAVI 31, będzie się składał z głównej matrycy obliczeniowej Graphics Compute Die (GCD) oraz z czterech mniejszych bloków MCD (Memory Cache Die). NAVI 33 pozostanie w pełni monolitycznym układem. Warto również dodać, że pierwsze karty graficzne Radeon RX 7000 oparte o te układy GPU nie muszą od razu wykorzystywać pełnych chipów. Producent równie dobrze może wprowadzić karty o mniejszej liczbie jednostek obliczeniowych, by w późniejszym czasie wprowadzić mocniejsze warianty kart.

