AMD NAVI 31 - topowy układ graficzny RDNA 3 może mieć 384-bitową szynę pamięci. Nowe informacje o budowie MCM

Wczoraj omawialiśmy pierwsze zdjęcia, mające przedstawiać topową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition. Swoje nowości przygotowuje także AMD - w drugiej połowie roku możemy liczyć na debiut architektury RDNA 3 oraz nowych układów graficznych NAVI 31 oraz NAVI 33 (NAVI 32 rzekomo zadebiutuje w przyszłym roku). O ile NAVI 33, według dotychczasowych informacji, miał być klasycznym monolitem, tak NAVI 31 miał wykorzystać odmienioną budowę MCM. W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące flagowego rdzenia graficznego, opartego na architekturze RDNA 3. Wygląda na to, że budowa MCM dla NAVI 31 będzie się w rzeczywistości prezentować kompletnie inaczej, niż dotychczas sądziliśmy. Ponadto AMD może zaoferować wsparcie dla 384-bitowej magistrali pamięci.

Według użytkownika Twittera - @greymon55 - AMD NAVI 31 będzie obsługiwać 384-bitową magistralę pamięci. Wiemy także, że producent ponownie skorzysta z pamięci GDDR6. W przypadku wyboru 12 kości o zegarze 18 Gbps (łącznie 24 GB), przepustowość pamięci przy takiej konfiguracji wyniosłaby 864 GB/s. Efektywna przepustowość byłaby jeszcze wyższa, zważywszy na wykorzystanie pamięci Inifnity Cache. NAVI 32 wówczas skorzystałoby z 256-bitowej szyny, co przy identycznych kościach GDDR6 przełożyłoby się na przepustowość 576 GB/s. NAVI 33 ma oferować 128-bitową magistralę, więc tutaj nic się nie zmieniło względem dotychczasowych informacji.

Dość ciekawe informacje pojawiły się również w kontekście budowy układu graficznego AMD NAVI 31. Okazuje się bowiem, że sam główny rdzeń graficzny w dalszym ciągu pozostanie de facto monolitem. Tuż przy pojedynczym GCD będzie umieszczonych 6 bloków MCD (Memory Compute Dies), które zawierać będą po 64 MB pamięci cache L3 (Infinity Cache) - ten element układu będzie wyprodukowany w 6 nm procesie TSMC (główna matryca obliczeniowa skorzysta z 5 nm litografii). Cały układ skorzysta także z interwektora TSMC CoWoS, umożliwiającego ułożenie obok siebie zarówno matrycy GCD jak również bloków MCD. Oczywiście powyższe informacje nie są potwierdzone, więc trudno obecnie przewidzieć jak naprawdę układ graficzny NAVI 31 będzie wyglądał.

RDNA3 design based on the latest rumors/leaks.



- 1 GCD 5nm, 2x FP32 cores, 1xFP16 cores, 3ghz, 40% die size reduction.



- 386MB L3 64MBx6 MCD @ 4TB/s via TSMC CoWoS IO fabric.



- 24GB GDDR6 @ 768GB/s



- Perf vs 6900XT: 2.25x compute, 2.7x RT, 2.25x 4k gaming.#AMD #pcgaming pic.twitter.com/cZR2hZP2oU