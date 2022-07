AMD może szykować tańsze procesory Ryzen 6000 z rodziny APU Rembrandt dla przystępnych cenowo laptopów

Na początku roku AMD wprowadziło do oferty procesory Ryzen 6000 z rodziny APU Rembrandt, przeznaczone do laptopów czy przenośnych konsol. Producent ograniczył się jednak wyłącznie do 6 i 8-rdzeniowych układów Ryzen 5/7/9, które w dodatku są montowane wyłącznie w droższych urządzeniach (przynajmniej jeśli chodzi o ultrabooki czy laptopy biznesowe). Możliwe, że firma przygotowuje się do wprowadzenia także tańszych procesorów - potwierdza to najnowszy wpis z bazy programu GeekBench.

W bazie programu GeekBench pojawił się tajemniczy procesor AMD Ryzen, należący do rodziny APU Rembrandt. Jest to skromniejsza jednostka z 4 rdzeniami Zen 3+ oraz układem RDNA 3 z 3 blokami CU.

W bazie programu GeekBench pojawił się test laptopa marki HP z procesorem AMD będącym próbką inżynieryjną, oznaczoną kodem 100-000000552-40_Y. Jest to model z rodziny APU Rembrandt, na podstawce FP7, a więc takiej samej jak dotychczasowe modele Ryzen 6000. Ze względu na jego specyfikację możemy przypuszczać, że jest to układ z serii Ryzen 3 (być może Ryzen 3 6400U). Wyposażony został w 4 rdzenie Zen 3+ z obsługą 8 wątków. Raportowane taktowanie bazowe wynosi 2,9 GHz, z kolei maksymalny zegar osiąga poziom nieco ponad 4,1 GHz. Procesor został także sparowany z 16 GB pamięci RAM DDR5.

AMD Ryzen 3 6400U (?) AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U Architektura Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Rdzenie/wątki 4C/8T 6C/12T 8C/16T Zegar bazowy 2,9 GHz 2,9 GHz 2,7 GHz Zegar Turbo ~4,1 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz Układ iGPU RDNA 2, 3 CU Radeon 660M, 6 CU Radeon 680M, 12 CU Kontroler pamięci DDR5 / LPDDR5 DDR5 / LPDDR5 DDR5 / LPDDR5 Cache L2 + L3 10 MB 19 MB 20 MB

Jeśli chodzi o zintegrowany układ graficzny, to mamy do czynienia z jednostką opartą na architekturze RDNA 2. Wykorzystuje ona 3 bloki CU, a taktowanie rdzenia sięga maksymalnie 1600 MHz. Wygląda na to, że szykowany jest skromniejszy układ Ryzen 6000 z serii Ryzen 3, który będzie oferowany w tańszych notebookach. Nie da się ukryć, że przykładowo Ryzena 5 6600U czy Ryzena 7 6800U nie znajdziemy w tanich laptopach. Szkoda tylko, że układ iGPU został jeszcze o połowę obcięty względem Radeona 660M w Ryzenie 5 6600U.

Źródło: WCCFTech, GeekBench