AMD FidelityFX - opublikowano SDK w wersji 1.0 dla popularnej techniki upscalingu obrazu i innych rozwiązań graficznych

Na rynku dostępne są obecnie trzy główne techniki upscalingu obrazu: AMD FSR, NVIDIA DLSS i Intel XeSS. Firma stojąca za pierwszym z tych rozwiązań, w celu ułatwienia implementacji, opublikowała pakiet bibliotek AMD FidelityFX SDK w wersji 1.0. Choć nie obejmuje on wyłącznie techniki FSR, to właśnie na ten element zwrócona jest największa uwaga graczy. Implementacja rozwiązania powinna być teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

AMD opublikowało pakiet SDK FidelityFX, który ma umożliwić łatwą implementację technik graficznych w aplikacjach. Największą uwagę przyciąga oczywiście FSR, które umożliwia generowanie dobrej jakości obrazu z danych wejściowych o niższej rozdzielczości.

AMD FidelityFX SDK 1.0 został opublikowany w serwisie GitHub. Jest to coś w rodzaju oprogramowania middleware, które można porównać do NVIDIA GameWorks. Pakiet powinien pozwolić twórcom na sprawną implementację rozwiązań AMD w grach. Celem przyświecającym jego twórcom było dostarczenie oprogramowania prostego w użyciu, ustrukturalizowanego i zwartego. Jest to jednocześnie realizacja obietnic AMD z marca bieżącego roku, kiedy to firma z Santa Clara zapowiedziała dostarczenie odpowiedniego SDK.

W skład omawianego pakietu wchodzi szereg rozmaitych technik, spośród których można wymienić między innymi:

AMD FidelityFX Super Resolution – doskonale znana graczom technika upscalingu obrazu, której zadaniem jest generowanie odpowiedniej jakości obrazu z danych wejściowych o znacznie niższej rozdzielczości. Dostępna jest zarówno w wersji 1.1, jak i 2.2.1.

AMD FidelityFX CACAO (Ambient Occlusion) – zoptymalizowana implementacja efektu Ambient Occlusion. Cechuje się wysoką jakością, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wydajności.

AMD Fidelity FX Contrast Adaptive Sharpening – technika mająca na celu naturalne i pozbawione artefaktów wyostrzanie generowanego obrazu.

AMD Fidelity FX Screen Space Reflections – rozwiązanie przeznaczone do generowania realistycznych odbić bez konieczności używania nadmiernie dużej mocy obliczeniowej. W jego skład wchodzi także AMD FidelityFX Denoiser, który usuwa artefakty graficzne powstałe zarówno w wyniku odbić generowanych przy udziale Ray Tracingu, jak i standardowej rasteryzacji.

AMD FidelityFX Hybrid Shadows – sposób generowania cieni, który łączy ze sobą Ray Tracing i standardową rasteryzację. Efektem końcowym mają być wysokiej jakości, miękkie cienie.

Dodatkowo, firma AMD zaimplementowała w ramach SDK trzy zupełnie nowe techniki:

AMD FidelityFX Blur – wysoce zoptymalizowana technika rozmycia obrazu (rozmycie gaussowskie), które jest przydatne w określonych scenach.

AMD FidelityFX Depth of Field – technika, która pozwala na odtworzenie głębi ostrości Bokeh, charakterystycznej dla soczewki kamery.

AMD FidelityFX Lens – shader, który dodaje do scen efekty filmowe. Obejmuje aberrację chromatyczną, winietę i ziarnistość obrazu.

Pełną listę technik dostępnych w ramach SDK, wraz z przykładowym zastosowaniem, można znaleźć na stronie GPUOpen. Pakiet powinien znacząco ułatwić praktyczną implementację rozwiązań AMD. Całość została uzupełniona przez rozbudowaną dokumentację i gotowe do użycia fragmenty kodu. Na publikacji kładzie się tylko jedna drobna rysa – brak wsparcia dla AMD FSR 3. Pozostaje mieć nadzieję, że technika ta zadebiutuje jeszcze w tym roku i będzie łatwa w implementacji oraz wystarczająco konkurencyjna względem NVIDIA DLSS 3.

