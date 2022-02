AMD APU Aerith - poznaliśmy rzeczywisty wygląd autorskiego procesora dla Steam Deck. Na pokładzie m.in. iGPU RDNA 2

Już za kilka tygodni zadebiutuje przenośna konsola Steam Deck firmy Valve. Jest to pierwsze takie urządzenie od amerykańskiego producenta i trzeba przyznać, że spośród wszystkich tzw. "handheldów", Steam Deck wywołuje chyba najwięcej emocji, zwłaszcza wśród graczy PC. Dostęp do biblioteki Steam praktycznie w każdym miejscu i bez potrzeby noszenia ze sobą laptopa jest z pewnością kuszącym scenariuszem. Sprzęt ma oferować całkiem niezłe osiągi, przynajmniej na tle wielu innych przenośnych konsol. Jest to zasługa niestandardowego procesora APU, który umieszczono wewnątrz konsoli. Valve współpracowało z AMD przy tworzeniu APU Aerith, a teraz możemy przyjrzeć się jak wygląda układ w rzeczywistości. W sieci pojawiły się pierwsze materiały ukazujące nowe APU.

W sieci pojawiły się rzeczywiste zdjęcia procesora APU AMD Aerith, który jest sercem przenośnej konsoli Steam Deck.

Trzeba przyznać, że rozmiary APU AMD Aerith są faktycznie niewielkie. Malutki chip zawiera w sobie 4 rdzenie Zen 2 z obsługą SMT, co oznacza możliwość wykorzystania do 8 wątków jednocześnie. Perłą procesora jednak jest zintegrowany układ graficzny oparty na architekturze RDNA 2. AMD Aerith był w rzeczywistości pierwszym zapowiedzianym APU z nowym iGPU. Jego specyfikacja jednak różni się od tego co znajdziemy w "pełnych" APU Rembrandt. Steam Deck korzysta z 8 bloków Compute Units, taktowanych zegarem od 1000 do 1600 MHz, w zależności od obciążenia. Wówczas różni się także TDP - wynosi bowiem od 4 do 15 W. Rozmiar APU Aerith sięga około 162-163 mm² - najwięcej miejsca zajmuje układ graficzny.

Niestandardowy procesor APU AMD Aerith z układem graficznym RDNA 2 sprzętowo wspiera Ray Tracing, podobnie jak robi to APU Rembrandt. Ze względu na niską rozdzielczość ekranu (1280x800 pikseli), w niektórych grach wspierających RT powinniśmy liczyć na płynną rozgrywkę, tym bardziej w tytułach, które obsługują także technikę AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) - ta będzie bowiem wspierana przez APU Aerith w ramach jednej z nadchodzących aktualizacji. Nowy procesor posiada także 128-bitowy kontroler pamięci LPDDR5 5500 MHz - RAM pracuje z przepustowością 88 GB/s. Niedługo pojawią się finalne recenzje urządzenia. Na PurePC.pl również powinniście wyczekiwać naszej opinii na temat Steam Deck.

