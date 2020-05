AMD A520 - ASUS przygotowuje płyty główne z tanim chipsetem

Na rynku powoli zaczynają pojawiać się długo wyczekiwane procesory AMD Ryzen 3 trzeciej generacji, które - jak pokazuje nasz test - stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla starszych Ryzenów 5 czy 6-rdzeniowych układów Intel Core i5. Możemy się więc spodziewać, że lada moment wiele osób będzie zainteresowanych nabyciem nowego taniego chipu AMD. Pytanie tylko, z jaką płytą główną go sparować? Jak na razie do wyboru mamy albo drogie i topowe konstrukcje, które zwyczajnie nie pasują do tej klasy procesora, albo starsze i słabe wyposażone jednostki. Na szczęście ci, którym zależy na taniej i nowej platformie niebawem otrzymają płyty dla siebie, bowiem w drodze jest już chipset A520.

Do sieci wyciekła właśnie lista kilku płyt głównych, nad których wydania szykuje się właśnie firma ASUS. Mówimy tutaj o modelach: PRIME A520M-A, PRIME A520M-E, PRIME A520M-K, TUF GAMING A520M-A i TUF GAMING A520M-PLUS. Jak widać, wszystkie z nich bazować będą na układzie logiki A520 i będą wykonane w formacie mATX, jednak nie oznacza to, że będą one ubogie - już same nazwy sugerują, że w ofercie znajdą się również nieszczególnie tanie płyty. Co nie dziwne, brakuje tutaj modeli z brandingiem ROG Strix.

Specyfikacja chipsetu A520 nadal pozostaje tajemnicą. Możemy być jednak pewni, że układ ten nie zaoferuje żadnych dedykowanych linii PCIe 4.0 - w innym przypadku sens dopłaty do nowego B550 byłby raczej bezcelowy. W każdym razie pozostaje nam teraz tylko czekać na zapowiedź chipsetu, jak i oficjalne przedstawienie nam nie tylko wspomnianych płyt, ale również innych modeli pozostałych producentów. Liczymy na to, że będą świetnym wyborem dla oszczędnych klientów celujących w taniego Ryzena 3 3100/3300X.

Źródło: TechPowerUp