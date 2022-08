Alone in the Dark - wyciek z francuskiego sklepu potwierdza prace nad nową wersją kultowego horroru sprzed 30 lat

Marka Alone in the Dark w przeszłości miała swoje wzloty i upadki. Starsi gracze z pewnością doskonale pamiętają kultowy tytuł z 1992 roku, a także późniejsze części. Ci nieco młodsi gracze być może znają grę Alone in the Dark z 2008 roku, która miała na nowo zaprezentować survival horror. Ten ostatni tytuł ostatecznie okazał się niewypałem, przez co marka zniknęła na ponad dekadę. Wygląda na to, że wkrótce zostanie zapowiedziany remake kultowej produkcji sprzed 30 lat.

Od kilku dni w sieci pojawiały się informacje na temat możliwego powrotu kultowej marki Alone in the Dark. Jeden z francuskich sklepów opublikował kartę produktową, która potwierdza nadciągającą produkcję z gatunku survival horror. Po opisie można wywnioskować, że mowa o pełnoprawnym remake'u tytułu z 1992 roku lub reboocie marki.

Remake... lub reboot, bowiem na jedną z tych dwóch opcji wskazuje wyciek z francuskiego sklepu Smartboys. Pojawiła się tutaj bowiem karta produktowa gry Alone in the Dark, wraz z opisem oraz pierwszymi grafikami z nadchodzącego tytułu. Sam opis zdradza m.in. że "nowe" Alone in the Dark ma być listem miłosnym w stronę fanów oryginalnej gry z 1992 roku. Wiemy już, że przyjdzie nam się wcielić w Edwarda Carnby'ego oraz Emily Hartwood, a więc główne postacie oryginalnej gry. Kolejną poszlaką wskazującą na tworzenie pełnoprawnego remake'u jest miejsce akcji - to posiadłość Derceto (czy raczej szpital psychiatryczny tam stworzony), który pojawia się również w pierwowzorze - gmach budynku widzimy nawet na okładce gry.

Dalszy opis potwierdza, że przygotowywany Alone in the Dark będzie grą z gatunku psychologicznego horroru, a głównym zadaniem będzie odnalezienie zaginionego wuja Emily Hartwood. Gra ma umożliwić poznanie fabuły zarówno z perspektywy Emily jak również Edwarda. Nad produkcją czuwa z kolei Mikael Hedberg, który pracował wcześniej nad takimi tytułami jak seria Amnesia czy SOMA. Sklep opublikował informację o edycji na konsolę PlayStation 5, ale spodziewamy się, że Alone in the Dark wyjdzie przynajmniej także na PC oraz konsole Xbox Series. Data premiery na chwilę obecną pozostaje nieznana.

