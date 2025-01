Alone in the Dark PC do płynnego grania w 4K będzie wymagał takich kart jak GeForce RTX 4070 Ti i Radeon RX 7900 XT

Już za dwa dni odbędzie się wyczekiwana premiera gry Alone in the Dark, będąca nowym spojrzeniem na kultowego klasyka z 1992 roku. Alone in the Dark przygotowywany jest na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. W przypadku wersji PC, na Steam już wcześniej opublikowano wstępne wymagania sprzętowe. Teraz natomiast studio Pieces Interactive zaprezentowało pełne spektrum wymagań i trzeba przyznać, że do wyższych rozdzielczości będziemy potrzebować zaskakująco mocnych podzespołów, a także sporo pamięci RAM.

Studio Pieces Interactive opublikowało finalne wymagania sprzętowe gry Alone in the Dark. Gra w jakości 4K okazuje się zaskakująco wymagająca.

Alone in the Dark do grania w 60 klatkach na sekundę będzie wymagał całkiem solidnych procesorów, zwłaszcza w kontekście układów Intela. Twórcy rekomendują bowiem posiadanie takich jednostek 12. oraz 13. generacji jak Intel Core i5-12400, Core i7-12700F czy Core i5-13600KF. Do gry w rozdzielczości QHD będziemy potrzebować także takich kart graficznych jak NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6700 XT. Do gry w 4K z kolei gracze powinni zaopatrzyć się z mocniejsze modele GeForce RTX 4070 Ti lub Radeon RX 7900 XT.

Minimum Zalecane (High) Zalecane (Epic) Ultra Procesor Intel Core i3-8300

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-12400

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-12700F

AMD Ryzen 5 5700X Intel Core i5-13600KF

AMD Ryzen 5 7600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 XT NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Miejsce na dysku 50 GB SSD 50 GB SSD 50 GB SSD 50 GB SSD System Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Ustawienia grafiki Niskie Wysokie Epickie Epickie Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS

Z opublikowanych wymagań sprzętowych wynika także, iż Alone in the Dark będzie miał spory apetyt na RAM w wyższych rozdzielczościach niż Full HD. Zarówno do 1440p jak i 4K rekomendowane jest bowiem posiadanie 32 GB pamięci. Do tego dochodzi 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej z nakierowaniem, iż zalecane jest posiadanie SSD. Warto dodać, że prezentowane wymagania sprzętowe dotyczą grania bez technik upscalowania pokroju NVIDIA DLSS czy AMD FSR. Z kolei na konsolach PS5 / XSX otrzymamy dwa tryby obrazu - Quality w skalowanej rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę oraz Performance w skalowanym 1440p i płynnością dochodzącą do 60 klatek na sekundę.

No one knows what lurks at the heart of Derceto Manor… But we do know what you need to face it. Check out the system requirements for #AloneInTheDark on PC below. pic.twitter.com/VCDeN7EtFL — Alone in the Dark (@AITDGame) March 18, 2024

Źródło: Pieces Interactive