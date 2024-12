Alone in the Dark nie otrzyma zabezpieczenia Denuvo. Poznaliśmy także przybliżony czas rozgrywki

Już za kilka dni odbędzie się premiera gry Alone in the Dark, będąca gruntownie przebudowaną wersją klasyka z 1992 roku. W produkcji będziemy mogli wcielić się zarówno w detektywa Edwarda Carnby'ego (granego przez Davida Harboura) jak również w Emily Hartwood, tutaj sportretowaną przez Jodie Comer. Na kilka dni przed premierą poznaliśmy nowe szczegóły gry, w tym czas trwania produkcji oraz informacje o zabezpieczeniach antypirackich.

Alone in the Dark nie zostanie obłożony zabezpieczeniami pokroju Denuvo. Tym samym produkcja może zainteresować osoby, które nieprzychylnie patrzą na implementację tego typu rozwiązań. Sama gra zaoferuje ponadto wyważony czas rozgrywki - około 8 godzin na jedną kampanię.

Alone in the Dark w wersji PC pozbawione będzie zabezpieczeń antypirackich pokroju Denuvo. Oprogramowanie to ma bardzo negatywny wydźwięk wśród społeczności graczy PC (i testerów sprzętu, jeśli przyjdzie często zmieniać podzespoły) - krytyka za spadki wydajności, mikroprzycięcia czy blokowanie dostępu do gry to najczęstsze przyczyny krytyki. Na szczęście nadchodzący survival horror odejdzie od tego typu rozwiązań, czym ma szansę przekonać do siebie kolejnych graczy na PC. Warto przypomnieć, że Alone in the Dark będzie oferowane nie tylko na Steamie, ale chociażby też na GOG.com.

Poznaliśmy również informację na temat czasu rozgrywki. Alone in the Dark nie będzie przesadnie długą grą, czym z kolei może przekonać osoby, które nie chcą brać się za kolejny ogromny tytuł, zamiast tego wolą spędzić ten czas na bardziej liniowej rozgrywce. Przejście jedną postacią zajmie około 8 godzin, choć czas ten może się nieco wydłużyć, jeśli będziemy dokładnie zaglądać w każdy kąt. Dodajmy, że Alone in the Dark to tak naprawdę dwie kampanie - jedna Edwardem, druga Emily. Choć ich drogi często się krzyżują, dla każdej z nich przygotowano także całkowicie odmienne etapy oraz różne spojrzenia na główną fabułę. Gra zadebiutuje dokładnie 20 marca, a dzień wcześniej będzie można zapoznać się z recenzjami. Nasz materiał również jest już w trakcie przygotowywania.

Alone in The Dark's Reimagining is roughly 8 hours long if you rush through the story, but remember there are two separate campaigns—one as Edward and one as Emily!



It's about 70GB in size!



No DRM at launch, either!



Źródło: Steam, X @RuleTimeSpace