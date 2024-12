Age of Empires II: Definitive Edition - legenda gatunku dalej rozwijana. Victors and Vanquished przyniesie 19 scenariuszy

Microsoft dba o to, by zawartość kultowej odsłony, która kilka lat temu otrzymała nową wersję, stale się rozwijała. W zeszłym roku pojawiło się między innymi szesnaście cywilizacji, które znamy z poprzedniej odsłony. Ale jak widać, to nie koniec dobrych wiadomości dla fanów gry. W trakcie ostatniej transmisji odpowiadające za definitywną edycję studio World's Edge zapowiedziało jeszcze jedno rozszerzenia. I ponownie nie mówimy bynajmniej o czymś błahym.

Już 14 marca Age of Empires II: Definitive Edition otrzyma DLC zatytułowane Victors and Vanquished, dodające 19 zupełnie nowych scenariuszy, a także galerię nowych bohaterów do poprowadzenia.

Ostatni rok był niezwykle owocny dla zasłużonej serii. Jak chwalą się sami twórcy, dotąd w Age of Empires zagrano już ponad 50 milionów razy, a ubiegłe 12 miesięcy było pod pewnymi względami rekordowe. To oczywiście wynik zbiorczy nie tylko dla Definitive Edition "dwójki", ale i choćby dodatku do Age of Empires IV. W przyszłym miesiącu z kolei dostaniemy Victors and Vanquished - jeszcze jedno DLC do Age of Empires II, które prezentuje się niezwykle bogato - i to nawet na tle dotychczasowych rozszerzeń do tytułu.

Ważną cechą Victors and Vanquished jest całkowite skupienie się na kampaniach - co jest pierwszym takim przypadkiem w Age of Empires II: Definitive Edition. Deweloperzy serwują nam aż 19 różnych scenariuszy - 14 z nich to znacząco poprawione wersje istniejących wcześniej kampanii, pozostała piątka stanowi zupełną nowość. A wszystko to z zapewnionymi profesjonalnymi aktorami głosowymi, specjalnie przygotowaną muzyką, jak również ulepszeniem balansu i naprawą bugów. Tym samym wcielimy się na przykład w Ragnara Lothbroka, rozpoczynając od wzmacniania swojej pozycji kolejnymi wyprawami, by z czasem, dzięki zdobytym bogactwom i technologiom, urosnąć w siłę. Do opcji należy też Otton Wielki, pragnący pokonać wrogów, aby zapewnić sobie pozycję cesarza, albo Nobunaga Oda, jeden z największych wodzów w historii Japonii. Niezależnie od tego, kogo wybierzemy twórcy dadzą nam wiele narzędzi do osiągnięcia określonego celu. Tej wiosny fani serii będą mieli co ogrywać.

Źródło: Age of Empires (Youtube)