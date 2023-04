Age of Empires II: Definitive Edition - zapowiedź sporego dodatku. Return to Rome nawiąże do klasyki legendarnej serii

Chociaż za nami już czwarta odsłona serii Age of Empires, w dalszym ciągu powraca temat części drugiej - co jedynie potwierdza nieśmiertelność gry, której pierwotna wersja powstała jeszcze pod koniec ubiegłego wieku. Jak się okazuje, deweloperzy jeszcze nie skończyli z definitywną wersją Age of Empires II, dorzucając kolejne rozszerzenie. Nie mamy jednak bynajmniej do czynienia z typowym manewrem DLC, a zajrzeniem jeszcze mocniej w przeszłość.

Age of Empires II: Definitive Edition zostanie wzbogacone o specjalny dodatek, który wprowadzi zawartość z pierwszej części serii.

Return to Rome wprowadza naprawdę solidną zawartość do Age of Empires II: Definitive Edition. Przede wszystkim mówimy o szesnastu oryginalnych cywilizacjach z pierwszej części kultowej franczyzy, a także zupełnie nowej w zestawie - chodzi o Lac Viet w ramach specjalnego prezentu dla fanów. Co więcej, Rzymianie przestaną być ograniczani przez własny okres, dołączając do grona regularnych cywilizacji wchodzących w obręb Definitive Edition. Jak na jedno z rozszerzeń, brzmi całkiem nieźle. Microsoft wprowadzi je już 16 maja.

Age of Empires II: Definitive Edition pojawiło się jesienią 2019 roku. Poza wizualnymi kwestiami, zespół Forgotten Empires przede wszystkim dodał więcej grywalnych nacji, a także pakiet The Last Khans, wprowadzający trzy dodatkowe kampanie. Obecnie posiadacze konsol Xbox Series X|S czekają na wersję Age of Empire IV od Relic Entertainment na swoją platformę, ale w dalszym ciągu nie podano dokładnej daty premiery. Tak czy inaczej fani legendy strategii czasu rzeczywistego nie mają raczej na co narzekać.

Źródło: Youtube