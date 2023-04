Company of Heroes 3 - Relic Entertainment szykuje swoją grę na konsole PS5 i Xbox Series. Zapowiedź z prezentacją możliwości

Pod koniec lutego ekipa z Relic wypuściła na komputery osobiste trzecią odsłonę kultowej już serii strategii czasu rzeczywistego. Gra podzieliła dość mocno środowisko tak graczy, jak i recenzentów (choć ci ostatni zazwyczaj byli hojniejsi). Jednym osobom podeszły pewne znaczące zmiany w rozgrywce, innym wręcz przeciwnie, dokładając przy tym narzekania na stronę techniczną. Niedługo zaś tytuł pojawi się na konsolach nowej generacji.

Już 30 maja Company of Heroes 3 zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Tymczasem deweloperzy pojawili się z zapowiedzią.

Wprowadzanie gier tego gatunku w konsolowe realia to zawsze dość delikatna kwestia - głównie oczywiście przez wzgląd na sterowanie, choć ostatnimi czasy poczyniono pewne usprawnienia w tym kierunku. Jak zapowiada Relic Entertainment, Company of Heroes 3 ma w tym względzie być intuicyjny dla graczy, ze specjalnie dopasowanym interfejsem, co ma pozwolić na płynne planowanie wszelkich działań na polu bitwy. Dostępne mają być oczywiście dwie kampanie, cztery frakcje oraz wieloosobowa kooperacja.

Przypadek trzeciej odsłony Company of Heroes jest wyjątkowo niejednoznaczny, bardziej nawet niż inny tytuł od Relic, czyli niesławny Warhammer 40,000: Dawn of War III. Świetnym tego dowodem są chociażby oceny na Steamie, skonfrontowane z bardzo wieloma pozytywnymi tekstami recenzentów np. na Metacriticu (co znamienne, znajdującymi się w opozycji do User Score). Tym bardziej może ciekawić, jak konsolowcy przyjmą do siebie ten kontrowersyjny projekt po paru miesiącach od pecetowej premiery.

Źródło: Youtube