Diablo IV PC z finalnymi wymaganiami sprzętowymi - mocny komputer przyda się głównie do grania w 4K

W zeszłym miesiącu odbyły się otwarte beta-testy gry Diablo IV, dzięki czemu posiadacze komputerów i konsol mogli sprawdzić jak nadchodząca produkcja Blizzard Entertainment w ogóle działa. Twórcy cały czas dopracowują grę i optymalizują, a kolejne efekty tychże działań poznamy w maju, kiedy odbędzie się ostatnia już fala otwartych testów. Diablo IV finalnie zadebiutuje na rynku 6 czerwca, ale już teraz poznaliśmy finalne wymagania sprzętowe produkcji. Nie są one przesadnie wysokie, przynajmniej tak długo jak nie zdecydujemy się na odpalenie Diablo IV w 4K. Co dokładnie rekomendują twórcy?

Blizzard ujawnił finalne wymagania sprzętowe gry Diablo IV. Produkcja generalnie nie ma przesadnie wysokich wymagań... przynajmniej dopóki nie zechcemy odpalić gry w rozdzielczości 4K.

Opublikowane wymagania sprzętowe dotyczą zarówno wersji rynkowej, która zadebiutuje w czerwcu jak również wersji gry o nazwie Server Slam, która zostanie odblokowana dla wszystkich w przyszłym miesiącu. Blizzard podzielił wymagania na cztery części: Minimum, Medium, High oraz Ultra. Każda z nazw odpowiada konkretnemu poziomowi detali w Diablo IV. Do gry na niskich ustawieniach graficznych i 30 klatkach na sekundę wystarczą antyczne już karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 660 oraz AMD Radeon R9 280. Bez względu na ustawienia gry, Diablo IV nie ma również wysokich wymagań co do procesorów. Do najwyższych detali wystarczają jednostki takie jak Intel Core i7-8700K oraz AMD Ryzen 7 2700X.

Minimum Medium High Ultra Procesor Intel Core i5-2500K

AMD FX-8350 Intel Core i5-4670K

AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 2700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon R9 290 NVIDIA GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 XT NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA RTX 4000 do odpalenia DLSS 3 Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 1909 lub nowszy Windows 10 1909 lub nowszy Windows 10 1909 lub nowszy Windows 10 1909 lub nowszy Rozdzielczość 1920x1080 (rozdzielczość renderowania 1280x720) 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Jakość Niskie detale, 30 FPS Średnie detale, 60 FPS Wysokie detale, 60 FPS Ultra detale, 60 FPS

Im wyższe detale, tym mocniejszych kart graficznych będziemy potrzebować. W przypadku wysokich ustawień wizualnych, do rozdzielczości Full HD przydadzą się już modele GeForce RTX 2060 oraz Radeon RX 5700 XT, a także 16 GB RAM. Najwyższe wymagania zobaczymy w przypadku grania w 4K i przy najwyższych detalach graficznych. Tutaj gracze mają potrzebować już GeForce RTX 3080 lub Radeon RX 6800 XT. Dodatkowo twórcy podkreślają, że aktywacja DLSS 3 z Frame Generation wymaga układów GeForce RTX 4000. Blizzard w notatce prasowej wskazuje również, że gra będzie się starała odpalić na konfiguracjach poniżej ujawnionych wymagań (np. na dyskach HDD zamiast SSD lub zintegrowanych układach graficznych), jednak doznania z gry mogą być odczuwalnie niższe niż przy zalecanych zestawach PC.

