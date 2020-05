Acer XZ270X i XZ320QX - Zakrzywione monitory z matrycą 240 Hz

Różne zastosowania stawiają różne wymagania przed zestawem komputerowym. W końcu innej maszyny i stanowiska wymaga praca biurowa, obróbka grafiki czy video, tworzenie muzyki czy wreszcie granie w gry komputerowe. Nawet w ostatnim przypadku inny zestaw złożymy do gier typu indie i retro, inny do najnowszych produkcji AAA, a jeszcze inny do dynamicznych tytułów sieciowych. Acer postanowił zadowolić fanów ostatniej z wymienionych rozrywek. Tajwańczycy bowiem przygotowali dwa nowe monitory, czyli modele Acer XZ270X oraz XZ320QX. Wyposażone zostały one w zakrzywione matryce VA, które oferują częstotliwości odświeżania nawet do 240 Hz. A wszystko to w całkiem sensownych cenach.

Na chińskim portalu sprzedażowym TMall pojawiły się dwa nowe monitory od Acera, mowa o modelu XZ270X oraz XZ320QX. Pierwszy z wymienionych to 27-calowa propozycja o zakrzywieniu 1500R. Mamy tutaj do czynienia z matrycą VA od firmy CSOT o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 240 Hz, czasie reakcji 1 milisekundy oraz jasności 250 nitów. Deklarowane pokrycie palety barw NTSC to ponad 72%. Całość dopełnia wsparcie dla technologii AMD FreeSync oraz dwa wbudowane głośniki o mocy 2 W każdy.

Na panelu I/O znajdziemy zestaw złącz w postaci dwóch HDMI 1.4, jednego DisplayPort i dwóch portów audio. Acer XZ320QX ma niemalże identyczną specyfikację do modelu opisywanego akapit wyżej. Jednak jest to 32-, a nie 27-calowa jednostka o zakrzywieniu 1800R. Reszta parametrów pozostała bez zmian. Oba monitory dostępne są już w Chinach. Acer XZ270X wyceniono na 2199 renminbi, czyli około 1275 złotych, zaś Acer XZ320QX to 2999 renminbi, czyli około 1739 złotych. Mowa więc o całkiem atrakcyjnych cenach, o ile takie same utrzymają się w Polsce. Pytanie tylko czy 1920 x 1080 pikseli przy 32 calach to nie jest już zbyt mało? Z drugiej strony przy większej rozdzielczości trudno byłoby uzyskać w jakiejkolwiek grze 240 FPSów...

Źródło: TMall