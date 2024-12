Tani laptop Acer Chromebook 315 za 999 zł. Długi czas pracy na baterii, ekran IPS, 8 GB pamięci RAM i system ChromeOS

Szukając notebooka do codziennej pracy, rozrywki lub ewentualnie nauki, znajdziemy na rynku sporo urządzeń, które mogą spełnić nasze oczekiwania. W takim przypadku nie wymagamy najlepszych parametrów, a długiego czasu pracy oraz przyzwoitej wydajności. Wiele osób kieruje się w stronę tzw. Chromebooków, które zarządzane są przez system ChromeOS. Jednym z nich jest Acer Chromebook 315, który właśnie doczekał się lepszej ceny, choć przez ograniczony czas.

Acer Chromebook 315 to jeden z popularniejszych modeli notebooków, które przeznaczone są do codziennej pracy i nauki. Urządzenia z tego segmentu wyróżniają się systemem ChromeOS, który umożliwia nam dostęp do wielu aplikacji ze Sklepu Google Play.

Sam notebook jest typowym przedstawicielem budżetowych rozwiązań, natomiast cieszy się on całkiem dobrą opinią wśród użytkowników - szczególnie jeśli mowa o jego czasie pracy, a także szybkości działania. Na pokładzie znalazła się energooszczędna jednostka Intel Celeron N4500, która może liczyć na wsparcie ze strony 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, a także 128 GB pamięci flash typu eMMC. Nie zabrakło oczywiście nowszych modułów łączności bezprzewodowej, takich jak Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0. Konstrukcja zawiera w sobie 15,6-calową matrycę IPS o standardowej rozdzielczości FullHD i odświeżaniu wynoszącym 60 Hz.

Acer Chromebook 315 Ekran 15,6" IPS 1920 x 1080 px, 60 Hz Procesor Intel Celeron N4500 (10 nm)

(2C/2T | 1,1-2,8 GHz) Układ graficzny Intel UHD Graphics Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X (2133 MHz) Nośnik danych 128 GB eMMC Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Porty, złącza i sloty 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x Slot na karty pamięci microSD

2 x USB 3.2 Gen 1 typu C (DP Alt Mode) System operacyjny ChromeOS Kamera internetowa HD Głośniki Stereo Akumulator 50 Wh / Do 10 godzin pracy Zasilacz 45 W / USB typu C Wymiary i waga 366 x 244 x 20 mm / 1,6 kg Cena 999 zł

Do dyspozycji otrzymujemy również sporo portów i złącz, w tym słuchawkowe Audio-Jack 3,5 mm, czy też USB 3.2 Gen 1 typu C z możliwością przesyłania obrazu. Za rozszerzenie magazynu danych posłuży slot na karty microSD. Natomiast urządzenie dzięki korzystaniu z systemu ChromeOS może wygodnie synchronizować zdjęcia i inne dane ze sprzętów z Androidem, więc wykorzystanie przestrzeni nie gra tak istotnej roli w tym wypadku, ponieważ większość danych jest w chmurze. Acer Chromebook 315 może pracować na akumulatorze maksymalnie 10 godzin, choć użytkownicy twierdzą, że wynik jest bliższy 6 godzinom. Cała konstrukcja jest smukła i lekka (1,6 kg), natomiast materiał służący do jej wykonania to polimery syntetyczne, więc nie powinniśmy oczekiwać od niej zbyt wiele. Sprzęt możemy nabyć teraz za 999 zł w wielu polskich sklepach z elektroniką, natomiast oferta jest ważna do wyczerpania promocyjnych zapasów.

Źródło: Acer