ZPG A1 Unicorn - chiński handheld do retro gier z ekranem o proporcjach 1:1. System Android oraz układ MediaTek Helio G99

W przedsprzedaży oficjalnie pojawił się nowy handheld do retro gier, którego twórcy zapowiedzieli kilka miesięcy temu. ZPG A1 Unicorn wyróżnia się przede wszystkim swoimi proporcjami ekranu, którym najbliżej do tych z monitorów kineskopowych. Na dodatek możemy liczyć na całkiem przyzwoitą wydajność, która pozwoli na emulację wielu starszych konsol. Minusem może się okazać polska cena, gdyż aktualnie jest ustalona na dość wysokim poziomie.

Długo wyczekiwany handheld ZPG A1 Unicorn w końcu trafił do sprzedaży. Urządzenie wyróżnia się kwadratowym wyświetlaczem, konstrukcją z aktywnym systemem chłodzenia, a także systemem Android, który dodatkowo zwiększa całą funkcjonalność.

Oczywiście podobnych konstrukcji mamy już na rynku całkiem sporo (np. Powkiddy RGB30), jednak niewiele z nich może się pochwalić chipem MediaTek Helio G99. Większość z dostępnych handheldów oparta jest na słabszych układach od firmy Rockchip (często RK3566), więc z założenia skierowane są one do mniej wymagających osób. Rzecz jasna wspomniany SoC MediaTeka też nie jest „cudem techniki”, natomiast pozwoli nam na rozgrywkę w dużo większą liczbę retro tytułów. W omawianym ZPG A1 Unicorn możemy liczyć na 6 GB pamięci RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci flash. Urządzenie oferuje 4-calowy ekran o rozdzielczości 720 x 720 pikseli, który jest jego główną kartą przetargową, choć z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu. Otrzymamy dostęp także do slotu na karty pamięci microSD i portu Audio-Jack 3,5 mm.

ZPG A1 Unicorn Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm)

2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Pamięć RAM 6 GB LPDDR4x Pamięć wbudowana 128 GB (typ nieznany) Wyświetlacz 4" 720 x 720 px (1:1) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth (?) Złącza, porty i sloty USB typu C

Slot na karty microSD

Gniazdo Audio-Jack 3,5 mm Akumulator 4500 mAh / 18 W Wymiary i waga ? System operacyjny Android Informacje dodatkowe Żyroskop, aktywny system chłodzenia Wersje kolorystyczne Biały, Fioletowy, Szary Cena 1110 zł

Jednostka wykorzystuje aktywny system chłodzenia, więc wszystkie podzespoły powinny utrzymywać odpowiednie temperatury. Wbudowany akumulator o pojemności 4500 mAh naładujemy z mocą 18 W, co też jest sporym atutem. Na materiałach wideo z wczesnych wersji urządzenia można zauważyć, że systemem operacyjnym jest Android, co dodatkowo poszerza jego możliwości. Cena oscyluje w granicach 220 dolarów, natomiast decydując się na zakup z przesyłką do Polski, będziemy zmuszeni zapłacić sporo większą kwotę - 1110 zł. Produkt znajdziemy pod tym adresem, jednak warto mieć na uwadze, że przesyłka dotrze do nas najszybciej pod koniec kwietnia 2024 roku.

Źródło: Aliexpress