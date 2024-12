R43Pro - tani handheld do retro gier. Wyróżniająca się konstrukcja, ekran wyjęty z konsoli Sony PSP i przyzwoita specyfikacja

Do grona tanich chińskich handheldów, których przeznaczeniem jest uruchamianie mniej wymagających produkcji z retro konsol, dołączył model R43Pro od marki M18. Sprzęt wyróżnia się przede wszystkim ekranem w układzie horyzontalnym, co powinno ułatwić rozgrywkę w tytuły z konsoli Sony PSP. Możemy liczyć na niską cenę, przyzwoitą specyfikację techniczną, kilka wersji kolorystycznych, a także system operacyjny EmuELEC, który oferuje wsparcie dla wielu emulatorów.

M18 R43Pro to jedna z wielu propozycji handheldów do retro gier, która wyróżnia się wyświetlaczem żywcem wyjętym z konsoli Sony PSP. Możemy liczyć na trzy warianty kolorystyczne, całkiem pojemny akumulator, a także obsługę wielu retro systemów.

Urządzenie wyróżnia się nie tylko wspomnianym ekranem, ale także układem przycisków z dwiema gałkami analogowymi. Na dodatek tył został specjalnie wyprofilowany, aby oferował lepszy chwyt. Za wydajność handhelda odpowiada procesor Rockchip RK3566, który jest w stanie zapewnić obsługę konsol aż do Sony PSP. Oczywiście w przypadku tej ostatniej nie wszystkie tytuły będą działać z pełną płynnością, natomiast spora część będzie całkowicie grywalna. Powinniśmy jednak zapomnieć o emulacji bardziej zaawansowanych sprzętów, takich jak Nintendo 64 i to mimo faktu, że gry z tej konsoli są już preinstalowane na R43Pro.

M18 R43Pro Procesor Rockchip RK3566

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G52 MP2 Pamięć RAM 2 GB Pamięć wbudowana 64/128 GB Łączność ? Złącza, porty i sloty USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Wyświetlacz 4,3" LCD 480 x 272 px Akumulator 4000 mAh / 10 W Wymiary i waga ? / 260 g Moc głośnika 1 W System EmuELEC 4.3 Cena 64 GB - 275 zł

128 GB - 295 zł

Omawiany model występuje w dwóch wariantach: z wbudowaną pamięcią o pojemności 64 lub 128 GB. Do dyspozycji mamy jednak slot na karty pamięci microSD, więc z rozbudową miejsca na gry nie będzie problemu. Akumulator to ogniwo o pojemności 4000 mAh, które naładujemy z mocą 10 W. Urządzenie można nabyć w całkiem niskiej cenie, która zaczyna się już od 275 zł, choć trzeba przyznać, że ma naprawdę sporą konkurencję w tym przedziale cenowym. Jeśli chcielibyśmy samemu zbudować platformę o podobnej wydajności, ale z dużo większymi możliwościami, to warto w tym miejscu pochylić się nad płytką Orange Pi 3B - kwota za najtańszą edycję wynosi około 180 zł (z przesyłką). Natomiast w przypadku handheldów nieco droższym rywalem, który wydaje się bardziej poręczny, jest tutaj Anbernic RG ARC (mniej więcej 450 zł).

Źródło: Notebookcheck, YouTube @Creative4Gaming