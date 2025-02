Anbernic RG556 - nowy handheld do retro gier z systemem Android. Panel AMOLED, 8 GB RAM i wydajny układ Unisoc T820

Firma Anbernic znana z produkcji handheldów do retro gier przychodzi do graczy z nową propozycją. Tym razem mamy do czynienia z nieco droższym urządzeniem, które pozwoli nam na rozegranie produkcji nawet z konsoli Sony PlayStation 2. Cały sprzęt funkcjonuje pod kontrolą Androida 13, więc możliwości są tu całkiem spore. Dodatkowo możemy liczyć na wyświetlacz typu AMOLED, przyzwoitą pojemność pamięci RAM i ergonomiczną konstrukcję.

Anbernic RG556 to najnowsza propozycja handhelda do retro gier od chińskiego producenta. Urządzenie zaoferuje nam przyzwoitą wydajność, ekran AMOLED, a także gałki analogowe i przyciski spustowe oparte o czujniki z efektem Halla, więc o ich potencjalną awarię nie musimy się martwić.

Tym razem Anbernic postanowił stworzyć całkiem wydajne urządzenie, które w wielu aspektach może konkurować z handheldem Retroid Pocket 4 Pro - zarówno w kwestii ceny, jak i samej specyfikacji. Na pokładzie znalazł się procesor Unisoc T820 (wydajność na poziomie układu Qualcomm Snapdragon 855 Plus), który wspierany jest przez układ graficzny Mali-G57 MP4. Sprzęt oferuje aż 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz 128 GB wbudowanej pamięci flash UFS 2.2, którą rozszerzymy za pomocą slotu na karty microSD. Anbernic RG556 bardzo dobrze wypada pod kątem zastosowanego ekranu, ponieważ mamy do czynienia z 5,48-calowym panelem AMOLED o rozdzielczości Full HD, którego pokrycie palety barw sRGB sięga 102%.

Anbernic RG556 Procesor Unisoc T820 (6 nm)

1 x 2,7 GHz A76 + 3 x 2,3 GHz A76 + 4 x 2,1 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MP4 (850 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 5,48" 1920 x 1080 px, AMOLED

402 PPI, 102% sRGB Łączność Wi-Fi 5, BT 5.0 Porty, złącza i sloty Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD (do 2 TB)

USB typu C (DP Alt Mode - 1080p) Akumulator 5500 mAh Wymiary i waga 223 x 90 x 15 mm / 331 g System operacyjny Android 13 AnTuTu v10 Około 446 tys. punktów Dostępność Od 5 marca 2024 roku Cena - promocyjna / regularna 128 GB - 174,99 dolarów (184,99 dolarów)

128 + 128 GB (microSD) - 189,99 dolarów (199,99 dolarów)

128 + 256 GB (microSD) - 204,99 dolarów (214,99 dolarów)

Trochę szkoda, że zdecydowano się na starszy moduł Wi-Fi 5, który dopełniany jest przez Bluetooth 5.0. Nie zabrakło natomiast nadal cenionego gniazda Audio-Jack 3,5 mm, a port USB typu C ma możliwość przesyłania sygnału wideo. Urządzenie jest relatywnie lekkie (331 g) i może się pochwalić całkiem pojemnym akumulatorem - 5500 mAh. System Android 13 pozwoli na dużo większe możliwości niż tylko emulowanie retro konsol. Obecnie trwa przedsprzedaż, dzięki czemu handheld oferowany jest nieco taniej. Regularna sprzedaż rozpocznie się już 5 marca 2024 roku - wtedy też nastąpi wysyłka, a cena zostanie odpowiednio zwiększona. Produkt wydaje się ciekawą propozycją, która występuje w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnej i przezroczysto-niebieskiej. Zakupu dokonamy na stronie producenta lub na Aliexpress.

Źródło: Anbernic