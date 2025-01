Retroid Pocket 4 i 4 Pro - nowa generacja handheldów do retro gier. System Android, MediaTek Dimensity 1100 i nawet 8 GB RAM

Pod koniec 2023 roku rynek gamingowych handheldów do retro gier rozszerzył się o dwa nowe modele, które mogą się okazać naprawdę ciekawym wyborem. Nowa seria Retroid Pocket 4 składa się z dwóch wariantów (bazowego i Pro), które zaoferują nam całkiem wydajne podzespoły, system Android, gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, a także pojemny akumulator. Na dodatek możemy liczyć na przyzwoitą cenę i kilka wersji kolorystycznych.

Swojego debiutu doczekała się kolejna generacja handheldów od chińskiego producenta GoRetroid, na którą składają się dwa modele: Pocket 4 i 4 Pro. Wyróżniają się one naprawdę dobrym stosunkiem ceny do możliwości.

Pod kątem samego designu obecna generacja nie różni się za bardzo od poprzedniej, natomiast w kwestii podzespołów zmian zauważymy już całkiem sporo. Największą z nich będą procesory firmy MediaTek: Dimensity 900 oraz 1100. Analogicznie będą one mogły współpracować z 4 lub 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x. Nośnikiem danych jest pamięć flash o pojemności 128 GB (UFS 3.1), jednak bez przeszkód rozszerzymy dostępne miejsce za pomocą karty microSD. Nie gorzej sytuacja wygląda w aspekcie zastosowanego ekranu, wszak na pokładzie znajdziemy 4,7-calowy panel IPS o rozdzielczości 1334 x 750 px, który przy okazji ma całkiem dobry poziom jasności szczytowej - 500 nitów.

Retroid Pocket 4 Retroid Pocket 4 Pro Procesor MediaTek Dimensity 900 (6 nn)

2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55 MediaTek Dimensity 1100 (6 nm)

4 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 Ghz A55 Układ graficzny Mali-G68 MC4 (900 MHz) Mali-G77 MC9 (836 MHz) Pamięć RAM 4 GB LPDDR4x 8 GB LPDDR4x Pamięć wbudowana 128 GB UFS 3.1 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wyświetlacz 4,7" IPS 1334 x 750 px, dotykowy, 500 nitów Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x micro HDMI

1 x Slot na karty pamięci microSD 1 x micro HDMI

1 x USB typu C (DP Alt Mode)

1 x Slot na karty pamięci microSD Akumulator 5000 mAh Wymiary i waga 184,8 x 82,6 x 15,8 mm / 261 g System operacyjny Android 11 Android 13 Wersje kolorystyczne 16Bit, 16Bit US, Black, Watermelon, Ice Blue, Crystal Cena 149 dolarów 199 dolarów Rozpoczęcie dostaw 25 stycznia 2024 roku 15 stycznia 2024 roku

Otrzymamy także moduły Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, więc pobieranie gier lub podłączanie nowych akcesoriów powinno przebiegać całkiem sprawnie. Podstawowa wersja została pozbawiona możliwości skorzystania z zewnętrznego ekranu przez port USB typu C, natomiast nadal posiada złącze micro HDMI. Zdecydowano także, że system w tańszym wariancie będzie "nieco" starszy (Android 11 vs 13). Na uwagę zasługuje pojemny akumulator 5000 mAh, aktywny układ chłodzenia oraz gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla (nie musimy się więc martwić o ich nieprawidłowe działanie po czasie). Zamówienia można składać na tej stronie (koszt przesyłki to około 16 dolarów), jednak w zależności od wybranego wariantu, okres, w jakim zostanie wysłana nasza paczka, będzie trochę inny.

Źródło: GoRetroid