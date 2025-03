Miniaturowy Steam Deck, którego kupimy za grosze. Handheld pozwoli uruchomić retro gry nawet z konsoli PSP

Po raz kolejny zaglądamy na chińskie platformy sprzedażowe, na których możemy znaleźć wiele urządzeń o znajomym wyglądzie. Tym razem, aby bliżej przyjrzeć się handheldowi do retro gier, który swoim designem przypomina Steam Decka. Jako że mamy do czynienia z chińskim odpowiednikiem, który możemy nabyć za ułamek ceny sprzętu od Valve, to nie możemy zbyt wiele oczekiwać. Natomiast urządzenie ma swoje zalety, więc warto się nim zainteresować.

Na chińskim rynku możemy nabyć handheld, który wygląda jak miniaturowa wersja Steam Decka. Nie możemy co prawda liczyć na tak dużą moc, jak w przypadku urządzenia od Valve, natomiast sprzęt jest oferowany w bardzo niskiej cenie, a jego przeznaczeniem jest emulacja retro gier.

Urządzenie konstrukcyjnie przypomina Steam Decka, natomiast sam rozstaw przycisków (poza gałkami analogowymi z efektem Halla) jest już całkiem inny. Po bokach na froncie umieszczono panele, które są dodatkowo podświetlane (tylko w kolorze białym). Pod względem wydajności mamy do czynienia ze "standardowym" chińskim gadżetem, który pozwoli nam na rozgrywkę w wiele retro gier, jednak ma on swoje ograniczenia. Oczywiście głównym będzie sam procesor, gdyż producent zdecydował się na dość leciwy model Rockchip 3326, który swoją premierę miał w 2018 roku. Dopełnia go 1 GB pamięci RAM (można znaleźć również warianty mające 2 GB) i 8 GB pamięci flash. Taki "zestaw" umożliwi nam uruchomienie nawet tytułów z konsoli Sony PSP, aczkolwiek są zastosowane pewne "sztuczki optymalizacyjne", które pozwalają na osiągnięcie odpowiedniej płynności animacji.

E6 Procesor Rockchip 3326

4 x 1,5 GHz Cortex-A35 Układ graficzny Mali-G31 Pamięć RAM 1 lub 2 GB Pamięć wbudowana 8 GB Wyświetlacz 5" 854 x 480 px, IPS (60 Hz) Łączność ? Porty, złącza i sloty 1 x Slot na karty microSD (do 128 GB)

2 x port USB typu C Akumulator 5000 mAh Wymiary i waga ? Cena 1 GB RAM + 64 GB (microSD) - 225 zł

1 GB RAM + 128 GB (microSD) - 243 zł

Testy pokazują, że sprzęt ma problemy z bardziej wymagającymi grami, jak choćby produkcjami z Nintendo 64, ale radzi sobie całkiem dobrze z emulowaniem Sony PlayStation 1. Nie jest to więc najwydajniejsze urządzenie na rynku i warto mieć tego świadomość. Minusem z pewnością są słabo grające głośniki, a także samo oprogramowanie, które nie pozwala nam na zmianę żadnych opcji przy włączonej grze (mimo że tytuły z PSP uruchamiane są przez emulator PPSSPP). Decydując się na zakup, otrzymamy dodatkowo kartę microSD o wybranej pojemności, na której znajdziemy wiele różnych (niekoniecznie legalnych) retro produkcji. Jeśli urządzenie nas zainteresowało, powinniśmy udać się na platformę Aliexpress i wpisać frazę "E6 handheld". Ofert jest naprawdę dużo, a różnią się one od siebie przede wszystkim ceną.

Źródło: Aliexpress, YouTube @ETA PRIME