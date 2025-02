Powkiddy RGB10Max3 to kolejny handheld do retro gier. Przezroczysta obudowa, ekran IPS i przyzwoita cena

Do oferty Powkiddy, czyli chińskiego producenta handheldów do retro gier, trafiło właśnie nowe urządzenie. Ponownie mamy do czynienia z budżetowym rozwiązaniem, które oferuje dość standardową specyfikację, jak na ten segment sprzętów. Handheld pozwoli na emulację wielu starszych konsol - aż do poziomu Sony PlayStation 1. Możemy liczyć na kilka wariantów kolorystycznych i konstrukcję, która przypomina konsolę Sony PS Vita.

Powkiddy RGB10Max3 to najnowsza propozycja handhelda do retro gier, którą oferuje chiński producent. Urządzenie jest całkiem korzystnie wycenione, a przy tym swoim wyglądem nawiązuje do konsoli Sony PS Vita.

Sama konstrukcja urządzenia jest dość dobrze znana w świecie przenośnych konsol do gier, natomiast aktualna odsłona Powkiddy wyróżnia się przezroczystymi obudowami w kilku kolorach. Na froncie znalazł się 5-calowy ekran IPS o wystarczającej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Za wydajność odpowie bliżej nieokreślony 4-rdzeniowy procesor, który może się pochwalić taktowaniem wynoszącym 1,8 GHz. Do tego otrzymamy 1 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4, a za pamięć na dane posłużą karty microSD (dostępne dwa sloty).

Powkiddy RGB10Max3 Procesor 4 x 1,8 GHz Układ graficzny ? Pamięć RAM 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana Tylko karty pamięci microSD Wyświetlacz 5" 1280 x 720 px, IPS Złacza, porty i sloty 2 x USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD Łączność Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz) Akumulator 4000 mAh Wymiary i waga 189,5 x 76,5 x 18 mm / ? Głośniki 2 x 1 W Przedsprzedaż 24.01 - 24.02.2024 r. Cena 16 GB - 89,99 dolarów

16 + 32 GB - 94,99 dolarów

16 + 64 GB - 99,99 dolarów

16+ 128 GB - 109,99 dolarów

Nie zabrakło dostępu do łączności Wi-Fi (choć tylko z obsługą pasma 2,4 GHz) oraz Bluetooth. Na pokładzie znalazło się miejsce dla gniazda Audio-Jack 3,5 mm oraz dwóch portów USB typu C (z możliwością podłączenia sprzętu do zewnętrznego wyświetlacza). Akumulator o pojemności 4000 mAh ma zapewnić nawet 8 godzin pracy, choć tę wartość należy brać z lekkim przymrużeniem oka. Aktualnie trwająca przedsprzedaż zakończy się 24 lutego 2024 roku, z kolei sam czas wysyłki nie jest dokładnie określony. Na ten moment są dostępne dwa warianty kolorystyczne: żółty oraz przezroczysty niebieski. Kolejne odsłony będą oferowane wraz z upływem czasu. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: Powkiddy