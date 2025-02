GKD Pixel - mini handheld do retro gier z procesorem Ingenic X1830. Możliwa emulacja nawet konsoli Sony PlayStation 1

Oprócz "poważnych" handheldów pokroju Steam Decka, mamy na rynku także urządzenia, które skierowane są do emulacji retro gier. Ten drugi segment w ostatnich latach kwitnie coraz bardziej i na światło dzienne z każdym rokiem wychodzi więcej sprzętów. Tym razem mamy do czynienia z dość miniaturowym handheldem, którego obudowę wykonano z metalu. Tytułowy GKD Pixel może nam zapewnić obsługę wielu starszych konsol - aż do poziomu Sony PlayStation 1.

GKD Pixel to jeden z najmniejszych handheldów na rynku, który wyróżnia się całkiem przyzwoitą mocą. Jego podzespoły pozwolą nam na bardzo płynną rozgrywkę w wiele retro gier, natomiast minusem może się okazać nieco zbyt wysoka cena.

Za omawiany produkt odpowiada firma Game Kiddy, która działa na rynku od 2021 roku, więc stosunkowo niedługo. GKD Pixel wyróżnia się przede wszystkim swoimi niewielkimi wymiarami, a także konstrukcją, która została wykonana z metalu. Urządzenie oferuje nam 2,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 320 x 240 pikseli. Za wydajność odpowiada z kolei jednordzeniowy procesor Ingenic X1830, który współpracuje ze 128 MB pamięci RAM w standardzie DDR2. Taki "zestaw" według producenta i przeprowadzonych testów pozwala na rozgrywkę praktycznie we wszystkie tytuły z konsoli Sony PlayStation 1 - nie mówiąc o mniej wymagających retro sprzętach.

GKD Pixel Procesor Ingenic X1830 (1 x 1,5 GHz XBurst-1) Układ graficzny ? Pamięć RAM 128 MB DDR2 Pamięć wbudowana ? Ekran 2,4" 320 x 240 px, IPS Łączność Wi-Fi (?) Złącza, porty i sloty USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm, slot na karty microSD Akumulator 1300 mAh Wymiary i waga 80 x 56 x 18 mm / ? Cena 89,99 dolarów

Całość możemy naładować poprzez port USB typu C, ale nie zapomniano również o gnieździe Audio-Jack 3,5 mm. Urządzenie może skorzystać z akumulatora o pojemności 1300 mAh, który zapewni nam nawet 4 godziny rozrywki. W sprzedaży jest dostępnych wiele wariantów kolorystycznych, więc pod tym względem każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej możemy zobaczyć recenzję sprzętu, która może nam pomóc podjąć ewentualną decyzję o zakupie. GKD Pixel dostępny jest do kupienia pod tym adresem w kwocie 89,99 dolarów (bez kosztów przesyłki). Mamy do czynienia z przedsprzedażą - wysyłka ma nastąpić przed końcem stycznia 2024 roku.

