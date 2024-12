R36S - tani chiński handheld do retro gier, który okazuje się lepszym klonem konkurencji. Świetna cena i duże możliwości

Rynek chiński pełny jest wielu tanich gadżetów, które często bywają klonami, bądź, mówiąc wprost "podróbkami" innych urządzeń. W przypadku małych handheldów, które stworzone są do emulowania retro sprzętów, również możemy zauważyć taki obraz sytuacji. Natomiast spora część z nich nie jest warta wydania naszych pieniędzy. Inaczej sprawa zdaje się wyglądać z urządzeniem z tego segmentu o nazwie R36S. Nie tylko jest ono relatywnie tanie, ale także pozwoli nam na rozgrywkę w wiele starszych tytułów i to nawet z Nintendo 64 i PSP.

Na chińskich platformach sprzedażowych znajdziemy mnóstwo różnych handheldów do retro gier, aczkolwiek niewiele z nich jest wartych naszej uwagi. Jest jednak pewne urządzenie, które nie tylko kosztuje bardzo mało, ale przy okazji oferuje nam naprawdę sporo.

Już po samym wyglądzie łatwo można zauważyć, że mamy do czynienia z bliźniaczo podobną konstrukcją do innych rozwiązań (w szczególności do Powkiddy RGB20S - nawet instrukcja obsługi zawiera to oznaczenie, więc jest to nieco zmodyfikowany klon). Pod względem funkcjonalności otrzymujemy dwa porty USB typu C, dwa sloty na karty pamięci microSD (w zestawie znajdziemy kartę o pojemności 64 GB z preinstalowanymi grami), a także złącze Audio-Jack 3,5 mm. Układ przycisków uległ małej zmianie, ponieważ gałki analogowe ulokowano na dole, z kolei pad kierunkowy i przyciski ABXY znalazły się na górze. Za wyświetlacz służy tu panel IPS o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 640 x 480 px.

R36S Procesor RockChip RK3326

4 x 1,5 GHZ Cortex-A35 Układ graficzny Mali-G31 MP2 (520 Hz) Wyświetlacz 3,5" IPS 640 x 480 px (4:3) Pamięć RAM 1 GB DDR3L Pamięć wbudowana - Łączność bezprzewodowa - Złącza, porty i sloty 2 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD Akumulator 3200 mAh System Linux (ArkOS) Cena ~175 zł

W kwestii wydajności nie jest źle, ponieważ na pokładzie znalazł się procesor RockChip RK3326 z układem graficznym Mali-G31 MP2. Na dodatek podzespoły wspierane są przez 1 GB pamięci RAM w standardzie DDR3L. Ogniwo akumulatora jest łatwo wymienne, choć nie można być pewnym faktycznej pojemności (jednak handheld potrafi działać przez 4 godziny). Sprzęt jest w stanie emulować z pełną prędkością wszystkie konsole aż do Nintendo Game Boya oraz DS, a także sporą część gier z nieco bardziej wymagających platform, takich jak Nintendo 64, Gamecube, czy też PSP. Na plus można zaliczyć także system operacyjny ArkOS (bazujący na RetroArch), który można łatwo zaktualizować, a nawet zmienić. Na platformie Aliexpress kupimy RK36S za niecałe 175 zł z szybką dostawą do Polski. Warto zapoznać się także z poniższym materiałem wideo i opiniami użytkowników z chińskiego serwisu.

Źródło: Aliexpress, YouTube @Retro Game Corps