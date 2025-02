Small Universe X Sugar Cubes - handheld do retro gier z obrotowym ekranem OLED i układem Qualcomm Snapdragon 888

Na chińskim rynku został zapowiedziany całkiem intrygujący handheld do retro gier, który bardzo wyróżnia się swoją konstrukcją. Na pozór mamy do czynienia z kolejnym urządzeniem, jakich wiele aktualnie na rynku. Small Universe X Sugar Cubes to sprzęt o bardzo przyzwoitych podzespołach, który może skorzystać z obrotowego ekranu typu OLED. Oprócz obsługi setek retro gier możemy liczyć na metalową obudowę oraz dość ciekawą stylistykę.

Small Universe X Sugar Cubes to bardzo dobrze zapowiadający się handheld do retro gier mający cechy, których inne sprzęty mogą mu tylko pozazdrościć. Przede wszystkim konstrukcję wyposażono w obrotowy ekran i wydajny (jak na tego typu urządzenia) procesor.

Nowy produkt pojawił się na chińskiej platformie Bilibili i na ten moment nie znamy jeszcze jego pełnej specyfikacji. Wiadomo jednak, że sprzęt ma ekran o przekątnej 3,9 cala i rozdzielczości 1240 x 1080 pikseli. Na dodatek mamy do czynienia z panelem OLED, a metalowa konstrukcja pozwala praktycznie dowolnie go obrócić. Możemy więc korzystać z niego w trybie wertykalnym (tzw. Tate Mode), choć w tym przypadku nie ma to zbyt wiele sensu, wszak proporcje wyświetlacza wynoszą 10:9. Tak więc nawet jeśli cokolwiek zmienimy, to nie przełoży się to praktycznie wcale na inne doświadczenie w grach.

Urządzenie jest stosunkowo niewielkie, gdyż jego wymiary wynoszą 144 x 89 x 27 mm. Bardzo ciekawie wygląda kwestia samej mocy sprzętu, ponieważ będziemy mogli skorzystać z procesora Qualcomm Snapdragon 888, który nadal jest bardzo wydajnym układem - szczególnie jeśli mowa o retro grach. Oprócz tych informacji, a także zdjęć przedstawiających układ przycisków i gałek analogowych, nie wiemy nic więcej. Nie podano daty premiery, ani nawet możliwej ceny. Natomiast kiedy sprzęt trafi już na rynek, to z pewnością będzie bardzo interesującą propozycją, która skusi do zakupu wiele osób, wszak w sprzedaży nie ma aż tak "fikuśnych" rozwiązań.

