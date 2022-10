ZOTAC GeForce RTX 3070 Ti Apocalypse GOC - pierwszy RTX 3070 Ti oparty na rdzeniu GA102-150

GeForce RTX 3070 Ti to dobrze nam znana karta graficzna oparta na pełnym rdzeniu GA104 z 6144 jednostkami CUDA. Nie zdziwcie się jednak, jeśli znajdziecie kiedyś takową z nieco inną specyfikacją. NVIDIA często ma w zwyczaju wydawać pozornie te same karty różniące się nieco danymi technicznymi i nie inaczej będzie także w przypadku wspomnianego RTX-a, który od dziś występuje również w wersji z rdzeniem GA102-150.

Jak wiemy, układ GA102 przeznaczony jest dla najmocniejszych kart Ampere, dlatego producent musiał wyłączyć w nim aż 4608 jednostek CUDA by osiągnąć wydajność RTX-a 3070 Ti. Warto dodać, że TDP omawianej karty to aż 320 W.

ZOTAC dodał do swojej oferty GeForce'a RTX 3070 Ti Apocalypse GOC. Mówimy tu o karcie, która posiada 8 GB pamięci GDDR6X (256-bit) i może pracować z taktowaniem do 1800 MHz. Uwagę przykuwa rzecz jasna nowy rdzeń GA102-150 z 6144 jednostkami CUDA. Jak wiemy, układ ten przeznaczony jest dla najmocniejszych kart Ampere, dlatego producent musiał wyłączyć w nim aż 4608 jednostek CUDA by osiągnąć wydajność RTX-a 3070 Ti. Warto dodać, że współczynnik TDP omawianej karty to aż 320 W, a więc jest o 10 W wyższy względem innych niereferencyjnych modeli RTX 3070 Ti.

GeForce RTX 3070 Ti z rdzeniem GA102 nie stanowi dla nas zaskoczenia, ponieważ już wcześniej słyszeliśmy o pojawieniu się na rynku odświeżonych modeli Ampere. W ostatnich dniach opisywaliśmy na naszych łamach jednostki GeForce RTX 3060 Ti G6X i RTX 3060 8 GB, a więc "nowy" RTX 3070 Ti jest dopełnieniem niedawnych przecieków. Możliwe, że omawiana karta graficzna firmy ZOTAC nie trafi na globalne rynki i będzie dostępna tylko w Chinach. Warto jednak śledzić sytuację - być może lada dzień również inni producenci wprowadzą podobne modele do swojej oferty? Cóż, jeśli do tego dojdzie, mamy nadzieję, że będą one odpowiednio oznaczone, np. tak, jak widać poniżej.

Źródło: VideoCardz